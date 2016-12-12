Organ bağışıyla 4 kişiye umut olan Gizem Şimşek’in fabrika işçisi babası Selahattin Şimşek, Işık ailesiyle birlikte kızının mezarı başında bir araya geldi. Ziyaret sırasında nakil olan Asiye Begüm ve ailesiyle birlikte kızı için dua eden baba Selahattin Şimşek, “Elim bir trafik kazası nedeniyle kızım Gizem'i kaybettik. Gizem'i kaybetmenin neticesiyle de organ bağışında bulunduk. 4 kişiye can verdik. Bunlardan bir tanesi de Malatya'da tedavi gören kızımız Asiye Begüm Işık'tı. Begüm'e karaciğer nakli yapıldı. Işık ailesi de bizi ziyarete geldiler. Teşekkür ediyorum onlara. Bizim sözümüzün başladığı yer Işık ailesine sözün başladığı yer oldu. Biz üzülüyoruz ama bu kızımız yaşadığı için de seviniyoruz" dedi.

Tek üzüntülerinin kazaya sebep olan şoförün tutuklanmayıp serbest bırakılması olduğunu ifade eden Şimşek, "Bu acımızı daha da çoğaltıyor. Biz istiyoruz ki trafik kazalarının neticesinde çocuklarını veya ailelerini kaybetmeye sebebiyet veren kişiler tutuklansın. Bizim amacımız cezalılar cezasını çeksin başka bir şey istemiyoruz. Canımız yanıyor" diye konuştu.

Organ bağışı sonucu hayata dönen kızı için mutlu olduğunu ve bu mutluluğu yaşatan Şimşek ailesini ve organ bağışçıları Gizem’i mezarı başında ziyaret etmek istediklerini söyleyen baba Ali Işık, "Adıyaman'da yaşıyorum. Kızımın karaciğer rahatsızlığı vardı. Selahattin abi kızının organlarını bağışlayınca Malatya'da karaciğer tedavisi gören kızıma bir umut oldular. 1 yıl önce nakil yapıldı. Şu anda kızımın sağlık durumu çok daha iyi durumda. Kızım da eskiye göre daha iyi olunca biz de hem Selahattin abiyi hem de vefat eden kızımızı ziyaret etmek istedik" dedi.

Vefat edenlerin organlarının bağış yapılması konusunda Diyanet İşleri Başkanlığının fetva verdiğini hatırlatan Işık, "Müslüman kardeşlerimiz bu konuda üzerlerine düşenleri yaparlarsa daha da güzel olur diye ümit ediyorum" diye konuştu.

Çağrı Solak



