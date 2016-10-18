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Küçük Berkay'ın mezarlığını savcı belirledi

Adana'nın Aladağ ilçesinde yangın söndürme havuzuna düşüp boğularak hayatını kaybeden 11 yaşındaki Berkay Duysak'ın 8 yıl önce boşanan anne ve babası, mezarlık yeri konusunda anlaşamayınca, küçük çocuğun cenazesi savcılık tarafından belirlenen mezarlıkta toprağa verildi.

Küçük Berkayın mezarlığını savcı belirledi

18 Ekim 2016 12:47

İmamoğlu ilçesinde babası Yunus Duysak (35) ile yaşayan Berkay Duysak, geçen cumartesi günü, Aladağ ilçesinin Dölekli Mahallesi'ne oturan annesi Rahime Sarıkaya'nın (30) yanına gitti. Ormanlık alanda gezen Berkay Duysak, yangın söndürme havuzuna düşüp boğuldu.

Berkay Duysak'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yunus Duysak, otopsi tamamlandıktan sonra velayeti kendisinde olan oğlunun cenazesini İmamoğlu ilçesinde, boşandığı Rahime Sarıkaya ise Aladağ'da toprağa vermek istedi.

Yunus Duysak, eşinden boşandıktan sonra oğluyla 8 yıldır yaşadığını belirterek, "Velayeti bende, annesinin yanına hafta sonları gezmeye gidiyor. Çocuğuma 2 gün bile sahip çıkamadılar. Biz aile olarak cenazemizi İmamoğlu'nda toprağa vermek istiyoruz" dedi.

Anne Rahime Sarıkaya ve yakınları ise cenazenin Aladağ'ın Dölekli Mahallesi'nde defnedilmesinde ısrar etti.
Anne ve babası anlaşamayınca 11 yaşındaki Berkay Duysak'ın cenazesi 2 gün Adana Adli Tıp Kurumu'nda kaldı. Bunun üzerine taraflarla görüşen cumhuriyet savcısı, aileye cenazenin tarafsız bir mezarlıkta toprağa verilmesini önerirken, eğer kabul etmezlerse, yasal sürenin sonunda kimsesizler mezarlığında toprağa verileceği uyarısında bulundu.

Savcının devreye girmesinin ardından, cenazenin her iki ilçe güzergahında bulunan Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilmesi kararlaştırıldı.

Berkay'ın cenazesi götürüldüğü Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
 

Fatih Keçe
ADANA


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