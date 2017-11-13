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Küçük Canan artık yürüyor

Doğuştan sol bacağının dizinden aşağısı olmayan 8 yaşındaki Canan Ay, 3 yıl sonra takılan protez bacak sayesinde artık kimseye muhtaç olmadan yürüyebiliyor.

Küçük Canan artık yürüyor

13 Kasım 2017 11:18

Devlet desteği ile protez bacağına kavuşan ve yürümeyi tamamen öğrenen Ay, artık hem okula gidebiliyor, hem de kendi işini kendisi yapabiliyor.

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde dünyaya gelen Canan Ay, anne ve babasının yardımı ve devletin de desteğiyle 3 yıl sonra yeni protezine kavuştu.

Küçük Canan için hazırlanan yeni protez bacak, protez firmanın ekibi tarafından takılırken, Canan Ay ise adeta mutluluktan uçtu. İlkokul 2’nci sınıfa giden Canan Ay, kendisi ile ilgilenenlere teşekkür ederken yaşadığı sevinci ailesi ile birlikte paylaştı.

Canan Ay’ın babası Saadettin Ay, kendilerine yardımcı olan devlet ve diğer ilgililere teşekkür etti. Ay, "Kızım 2 yıldır oturuyordu ama şimdi okuluna gidiyor. Bizden yükü kalktı artık kendi ayakları üzerine basabiliyor" dedi.
Protez firma teknisyeni Vedat Özel, Canan’ın yüzünün yeni protez sayesinde güldüğünü ve kendisinin de çok mutlu olduğunu söyledi. Özel, “Kızımız ilk geldiğinde yürüyüş analizi yaptık ona, eski kullanmış olduğu protezi artık kullanamaz hale gelmişti ve biz kendisine daha doğala yakın bir protez yaparak teslim ettik. Kızımızın şu anda yüzü daha güzel gülüyor ve hayata daha güzel bakıyor. Biz de buna ortak olduğumuz için çok mutlu olduk” dedi.

Halil Koyun - Muhammet Özer
 

 

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