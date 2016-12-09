Olay, Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan bir çeyiz dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin indirim kampanyası düzenlediği gün 2 şahıs ile yanlarındaki küçük çocuk müşteri kılığında içeri girdi. Şüpheli şahıslardan biri ve küçük çocuk içeri girdikleri gibi gözlerine ütü reyonunu kestirdiler. Fiyatı 500 Türk Lirası değerindeki ütüyü eline alan şahıs, ütüyü yanında bulunan çocuğa verdi. Bu sırada beyaz şapkalı şahıs reyonun arkasına geçerek güvenlik kamerasına bakıp etrafı gözledi. Çocuk elindeki ütü ve çanta ile beyaz şapkalı şahıstan işaret aldıktan sonra reyonun arka tarafına geçip güvenlik kamerasına baktı. Arkadan gelen şahıs ise çocuğun elindeki çantayı açıp ütüyü koymasını istedi. Ütüyü çantanın içine koyan şüpheliler reyonun arkasından çıkacakları sırada iş yeri çalışanının görünce paniğe kapıldılar. Hemen müşteri gibi davranıp çalışandan ürün göstermesini istediler. İş yeri çalışanı gösterdikleri ürünü çıkartmasını fırsat bile küçük çocuk ütünün içinde olduğu çantayı alıp iş yerinden ayrıldı.

İş yeri çalışanının onunla ilgilenmesi üzerine panikleyen şahıs konuşamıyormuş gibi yapıp el hareketleri ile isteğini anlamaya çalıştı. Daha sonra reyonları inceleyen şüpheli şahıs cep telefonu ile konuşuyormuş gibi yapıp iş yerinden ayrıldı.

“Çocukları alet etmelerine çok üzülüyorum”

12 yılda yaklaşık 10 defa hırsızlık olayı ile karşılaştığını belirten Bülent Uğurlu, “ Hırsızlık olaylarından yaklaşık 4 tanesini polise bildirdik. Diğerleri ile artık uğraşamadık çünkü bildirdiklerimizden bir sonuç alamadık. Kendi yakalayıp karakola götürdüğümüzü hırsız bile bir gün sonrasında kendi dükkanımıza gelip bizi tehdit ederken yakaladık. Polise gittiğimizde yetersiz bir şey var. Çünkü hırsızlar bir gün sonra dışarıda oluyor. Biz bu hırsızlardan uğraşmaktan usandık artık. Beni en çok üzen nokta benim aynı yaşta oğlum var, çocukları alet etmelerine çok üzülüyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki şahıs küçük çocukla birlikte dükkana giriyor. Şahıslardan biri çocuğa çalacağı ütüyü gösteriyor. Şahıs ütüyü çocuğa gösterirken, çocuk ütüyü alıp çantaya koyuyor. Bu sırada işyeri çalışanı yanlarına yaklaşınca paniğe kapılıyorlar. Ardından iş yeri çalışanını oyalayan şahıslar çocukla birlikte ütüyü alıp kayıplara karışıyor.

AHMET FARUK SARIKOÇ