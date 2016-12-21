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Küçük çocuğun İETT otobüsünde yaşadığı dehşet

Okmeydanı'nda annesi tarafından otobüse bindirilen 6 yaşındaki Serap Seher Ermiş, annesi binmeden belediye otobüsünün hareket etmesiyle panikleyince şoförün açık bıraktığı kapıdan aşağıya düştü.

Küçük çocuğun İETT otobüsünde yaşadığı dehşet

21 Aralık 2016 12:41
Küçük çocuğun İETT otobüsünde yaşadığı dehşet - Tıkla İzle

İETT'ye ait otobüs şoförünün kapıyı kapatmadan hareket etmesiyle aşağıya düşen küçük Serap ezilmekten son anda kurtulurken, otobüsün lastiği bacağının üzerinden geçti. Tüm bu yaşananlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İETT Şoförünün ihmali az kalsın küçük bir kız çocuğunun hayatına mal oluyordu. Olay dün saat 12:00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Darülaceze Caddesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki otobüs duraklarında meydana geldi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde durağa gelmeden yolcu indiren İETT şoförü bu sırada yolcu almaya başladı. 6 yaşındaki Serap Seher Ermiş'i annesi Fatma Ermiş otobüse bindirdi. Bu sırada İETT şoförü trafiğin hareket etmesiyle yoluna devam etti. Kapı açık şekilde hareket eden belediye otobüsü bir süre böyle ilerlerken, annesinin otobüse binmediği fark eden küçük Serap panikleyince otobüsten aşağıya düştü .Hareket halindeki otobüsün altına düşen küçük kız ezilmekten şans eseri kurtulurken, otobüsün lastiği kızın ayağının üstünden geçti. Ayağı parçalanan küçük kız vatandaşların yardımıyla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otobüs üzerinde ve yolda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından otobüs Kağıthane İETT Garajına çekilirken, otobüs şoförü Ahmet Y., ise ifadesi alınmak üzere Feriköy Polis Merkezi’ne götürüldü. Öte yandan küçük kızın otobüsten düşerek ezilmekten son anda kurtulması ve lastiğin ayağını parçaladığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kapısı açık ilerleyen otobüsten aşağıya düşüp altına girdi

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otobüs yolcuları indirdikten sonra kapısı açık bir şekilde harekete geçiyor. Bu esnada annesinin dışarıda kaldığını gören küçük kız, hareket halinde olan otobüsten inmeye çalışırken yola düşüyor. Yola düşen çocuk ilerleyen otobüsün altına girdiği esnada otobüs duruyor. Ancak otobüsün lastiği küçük kızın ayağını parçalıyor. Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar cam ve kapıları yumrukluyor. Bunun üzerine şoför, çocuk otobüsün altındayken yavaşça geri geri gidiyor.
Olayı duyan Şahzade Şanlı, “Ben acildeydim, hastanede gördüm. 1 tane adam çocuğun koluna girmişti. Kız da orada bir bağırdı. Ondan sonra bir adam çocuğu kucağına alıp götürdü” dedi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

DOĞAN CAN CESUR - UFUK KIVIK 

Etiketler: İETT dehşet, İETT Garajı, okmeydanı eğitim ve araştırma hastanesi, otobüs şoförü


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