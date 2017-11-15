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Küçük çocuk tren kazasında hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, 12 yaşındaki bir çocuk vagonların arasından geçerken trenin hareket etmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.

Küçük çocuk tren kazasında hayatını kaybetti

15 Kasım 2017 15:24

Alınan bilgiye göre, Karataş Mahallesi'ndeki tren garında meydana gelene kazada, öğle yemeği için okuldan çıkıp eve doğru giden ortaokul öğrencisi Muhammet Mehmet Gelebek, vagonların arasından geçmek istedi. Bu sırada trenin hareket etmesi sonucu vagonların altında kalan çocuk ezilerek yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan ilk incelemenin ardından Gelebek'in cenazesini otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Resul Özdil
 

Etiketler: kaza, tren

 

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