Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan Vakıfbank İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Dilara Kahya’nın yaşama tutunma çaresizliği yürek burkuyor. 6 Mayıs 2016 tarihinde babası Tayfun Kahya ile gittikleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde beyin tümörü teşhisi konulan Dilara Kahya, hemen tedavi altına alınarak 3 ameliyat geçirdi. Kızının beynindeki tümörün pataloji sonuçlarında kötü huylu olduğunu öğrenen baba Tayfun Kahya’nın hayatı karardı. Sanayi sitesinde kendisine ait oto döşeme işletmesini sattıktan sonra işçi olarak hayatına devam eden baba Kahya, kirada oturduğu evden de çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Maddi olarak zor günler geçiren baba Kahya’nın tek isteği ise gözleri önünde her gün eriyen kızının sağlığına kavuşabilmesi.

“Yaşaması artık şansa kalmış gibi”

Kızının hastalık sürecini İHA’ya anlatan baba Tayfun Kahya, “Kızım evde oturduğu sırada kusmaya başladı. Biz ilk olarak soğuk algınlığıdır deyip fazla önemsemedik. Sonradan Moris Şinasi Çoçuk Hastanesi’ne götürdük. Orada çocuğuma serum verdiler. Susuz kalmış çocuğunuz deyip bizi geri gönderdiler. Bir gece evde kaldıktan sonra sabah yine fenalaştı ve şuurun kaybetti. Apar topar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne getirdik. Hemen ameliyata aldılar. Ameliyat sonrasında beyin sapında bir kitle olduğu söylendi. O kitleyi temizlediklerini söylediler. Sonra 2 kere daha ameliyat oldu. Şuan en son öğrendiğime göre kitle görünmüyormuş. Bize, ‘Belki 6 ay, belki 1 sene, belki 2 sene yaşayabilir. Allah bilir. Biz elimizden geleni yapıyoruz’ dediler. Bu sabah beyin filmi çekilmiş, yarın sabah ışın tedavisine girecek. Yaşaması artık şansa kalmış gibi. Doktorlar da elinden geleni yapıyor, bu süreçten sonra onların da elinden gelen bir şey yok” dedi.

“Benim yapabileceğim bir şey kalmadı”

Maddi açıdan zor günler geçirdiğini de aktaran baba Kahya, “Dükkanımı kapattım. Uzun bir süre çalışamadım, psikolojim bozuldu. Evim kira. 3-4 aydır kiramı ödeyemiyorum. Çocuğa hastanede annem bakıyor. Çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Şimdi yine sanayide bir yer de çalışıyorum. Günlük 25-30 lira yevmiye alıyorum. Yetkililerden bir yardım eli uzanmasını istiyorum. 8 aylık bir bebeğim daha var. Onun da ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Az önce benden su ve bez istediler ama alabilecek bir durumum yok. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan’dan yardım bekliyorum. Buradaki doktorlarımız elinden geleni yapıyor ama başka bir yerde bir umut varsa bize ulaşılmasını istiyorum. Bu çocuğu kurtarsınlar. Benim yapabileceğim bir şey kalmadı” dedi.

“Hastayı radyoterapi ve kemoterapiye hazır hale getiremedik”

Küçük Dilara’nın doktoru olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Yusuf Kurtuluş Duransoy, “Dilara bize acil servisten gönderildi. Beyin sapı tümörü teşhisi konuldu. Acil olarak ameliyata aldık. Tümörün tamamının çıkmasının mümkün olmadığı beyin sapındaydı. Büyük oranda tümörün önemli bir kısmını aldık, patoloji sonucu maalesef kötü huylu geldi. Bir süre kliniğimizde yatarak, tedavisi devam etti. Biraz daha toparlandıktan sonra izinli olarak evine gönderdik. Daha sonra tabi bu tümörün cerrahi sonrası tedavileri var. Radyoterapi ve kemoterapi alması gerekiyor. Biraz toparlandıktan sonra tedavilere başlayacaktık ama hasta bize tekrar kötüleşerek geldi. Bu sefer beyin sapındaki tümör nedeniyle beyin omurilik sıvısı birikmiş. Tekrar bir ameliyat gerçekleştirdik. Kendisi daha sonra yine toparladı. Tekrar radyoterapisini planlarken evde toparlasın dedikten sonra bize geldi ancak tetkiklerde tümörün büyüdüğünü gördük. Bayram tatiline girmeden önceydi son bir şans daha cerrahi yapmayı düşündüm. Çünkü tümörde büyüme var. O ameliyatı da gerçekleştirdik, biraz toparladı ama istediğimiz duruma gelmedi. Hastayı radyoterapi ve kemoterapiye hazır hale getiremedik. Şu anda da genel durum bozukluğu nedeniyle çocuk bölümü hastamızı aldı ve orada daha iyi bir bakımla toparladıkları takdirde kemoterapi ve radyoterapi için bir şans vermeye çalışacağız" diye konuştu.

Aykut Yeniçağ - Önder Aydın

MANİSA