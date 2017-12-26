Küçük dokunuşlarla Körfez güzelleşiyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bir yandan Ağadere üzerindeki köprü yapım inşaatını devam ettirirken, asfaltlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Ekipler ayrıca Güney Mahallesi 5. Sokak’ta gerçekleştirilen dekoratif bahçe duvar yapımında da sona doğru yaklaştı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da sahada birimler tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Dalyan Sokak’taki asfaltlama çalışmalarını inceleyen Başkan İsmail Baran, “Sadece yaz aylarında ilçe genelinde 40 bin tona yakın asfalt döktük, yolları yeniledik. Havalar müsait olduğu sürece de çalışmalar devam edecek” ifadelerini kullandı.

Ağadere’de ulaşımı rahatlatacak olan köprü için başlatılan yol genişletme çalışmalarını da inceleyen Başkan Baran, daha sonra dekoratif duvarların yapıldığı Güney Mahallesi 5. Sokak’ta incelemelerde bulundu. Vatandaşlar, yapılan çalışma ile sokağın çehresinin değiştiğini belirterek, Başkan Baran’a teşekkür etti.

Cihan Atik

