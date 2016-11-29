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Küçük ev büyüdü dram değişmedi

Fatih’te 2011 yılında ‘Küçük ev Büyük dram’ manşeti ile haberlere konu olan ailenin dramı, akciğer kanseri babanın aynı yıl içerisinde ölmesinin ardından değişmedi. Zor duruma düştükten sonra hayırsever bir ailenin kol kanat gerdiği ailenin dramı, Ümraniye’de yaşadıkları evde hayırsever vatandaşın desteğini çekmesiyle daha da çıkılmaz bir hale geldi. O aile şimdi hasta anne ve 4 çocuk ile yaşam savaşı veriyor.

Küçük ev büyüdü dram değişmedi

29 Kasım 2016 10:19
Küçük ev büyüdü dram değişmedi - Tıkla İzle

Şu an Ümraniye’de yaşayan Adlin ailesinin dramı, 2011 yılında baba Kader Adlin’in akciğer kanseri olmasıyla başladı. Konfeksiyon işçisi 48 yaşındaki Kader Adlin, akciğer hastası olduktan kısa bir süre sonra Fatih Ayvansaray Atik Mustafa Paşa Caddesi Kandilli Türbe Sokak içerisinde ayda 20 lira kira ile oturduğu 10 metrekarelik evde vefat etti. Bu durumun medyaya yansıması üzerine aileye, hayırsever bir vatandaş sahip çıktı. Ümraniye Elmalıkent Mahallesi’nde bir eve yerleştirilen aile, aradan 5 yıl geçtikten sonra anne Gürsel Adlin’in hastalanması ve çalışamaz duruma gelmesi üzerine tekrar zor duruma düştü. Gürsel Adlin, hastalanınca 4 çocukla yaşam savaşı vermeye başladı. Sadece Belediyeden gıda yardımı alan ve vatandaşların desteğiyle geçinmeye çalışan aile, 7 aydır kirasını ödemediği için evden atılma korkusu yaşıyor.

Anne Gürsel Adlin, “Eşim öldükten sonra zor duruma düştüm. Sigortam yok. Gelirim yok. Ev temizliklerine başlamıştım. Bu sırada hastalandıktan sonra şimdi çalışamıyorum. Eşim akciğer kanserinden 2011 yılında vefat etti. Zaten yardımlarla ayakta duruyorduk. Bize destek veren iflas edince yine aynı duruma düştük” dedi.

Belediyeden aldığı gıda yardımı ile okula giden çocuklarının geçimini sağladığını ifade eden Adlin, “Son 1 yıldır çalışamıyorum. Elektrik sözleşmesi iptal edildi. Doğalgaz sözleşmesi iptal edildi o da kesildi. Su 1 aydır kesikti, belediyeden aldığım destek ile borcu taksitlendirdim. Ev kirasını 7 aydır veremediğim için icraya vermiş, icra kağıdı geldi. Zor durumdayız bakalım ne olacak. 3 tane çocuğum okula gidiyor. Kızım da benimle ve çocuklarla ilgileniyor. Ümraniye belediyesinden gıda desteği alabiliyorum. Geçen biraz para desteği aldım belediyeden onunla da senetle taksitlere böldürerek suyu açtırdım” şeklinde konuştu.
Kardeşlerine ve annesine bakan Aslı Adlin, “Annem hasta olduğu için ona bakıyorum. Annem bir gün iyi bir gün durumu ağır alıyor. Annemle ilgileniyorum. Kardeşlerimle ilgileniyorum. Şu an son haddeye geldik. Borçlar olsun, evin durumu olsun. Havalar soğuk, doğalgaz kesik olduğu için üşüyoruz, kardeşlerim hastalandı. Ev sahibimiz evden çıkın diyor, o da gidip icraya verdi” şeklinde konuştu.
Henüz 6 yaşındaki Mert Adlin ise, “Biz hep böyle kötü durumlara düşüyoruz. Neden böyleyiz anlamıyorum. Annem çalışırken iyi durumdaydık ama yine kötü durumlara düştük. Ben Cumhurbaşkanı'mızdan yardım istiyorum, bir de evimiz olsun. Çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı.
Annesinin kendilerine bakarken çok zorlandığını belirten Mert Adlin, “Bazen okula yemek yemeden gidiyoruz. Ben Cumhurbaşkanı'mızdan yardım istiyorum” şeklinde dileklerini ifade ederken, büyünce de pilot olmak istediğini söyledi.
Zor günler geçiren Adlin ailesi, ev sahibinin verdiği icra kağıtları ve üst üste biriken faturalarla yaşam savaşını sürdürürken, vatandaşlardan ve devlet büyüklerinden destek istedi.

Mustafa Esen 

 

Etiketler: Fatih


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