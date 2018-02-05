Küçük futbolculardan örnek davranış

Rakibi Tekirdağ Marmaraspor maça 9 kişi gelince, Kapaklı Sitespor da sahaya 9 kişi ile çıktı. Son haftalarda Tekirdağ Süper Amatör Lig istenmeyen görüntülere sahne olurken U-16 liginde yapılan bu hareket Tekirdağ kamuoyunda alkışlandı.

7 takımın bulunduğu ligde 3. sırada olan Kapaklı Sitespor, sahasında 6. sırada yer alan Tekirdağ Marmaraspor’u ağırladı. Rakip takım karşılaşmaya 9 kişi ile gelince, Kapaklı Sitespor U-16 takımının teknik direktörü Serkan Akyüz, 11 kişilik kurduğu kadrosunu 9 kişiye düşürdü ve büyük bir sportmenlik örneği sergileyerek sahaya 9 futbolcusunu sürdü. Bu fair-play örneği ise taraftarlardan büyük alkış aldı.

İki takımın da 9 kişi mücadele ettiği karşılaşmayı Kapaklı Sitespor 10-0 kazandı ve puanını 11’e yükseltti. Tekirdağ Marmaraspor ise 3 puanda kaldı. Şampiyon olmak istediklerini belirten Teknik Direktör Serkan Akyüz, “Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz, rakibimiz bu durumda olunca biz de kendilerine böyle bir teklif sunduk. Biz de 9 kişi çıkalım diye. Sonuçta buraya kadar gelmişler, karşılaşmanın oynanmasını istedik. Lig maçında böyle bir karar vermek riskli bir durum aslında. Rakibimiz ne kadar alt sıralarda olsa da, kağıt üzerinde hangi takım üstün gözükürse gözüksün her şey sahada bitiyor. Sonuçta eşit şartlarda ve iki takımın da eşit sayıda olduğu bir karşılaşma oynandı. Puan kaybetme riskimiz de vardı ama karşılaşmayı oynamak istedik. Karşı taraf da kabul etti. Kapaklı Sitespor’a yakışanın da bu olduğunu düşünüyorum. Rakip 9 kişiyken bizim 11 kişi çıkmamız Kapaklı Sitespor kültürüne yakışmayan bir hareket olurdu. Sonuç olarak kazandığımız için mutluyuz. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Uğur Arslan