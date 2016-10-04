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Küçük göğüsler mutsuz ediyor

Göğüslerin omuz genişliği, bel ve kalça çevresi yanında kadının estetik bütünlüğünü tamamlayan önemli yapılardan biri olduğunu belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Can İşler, her kadının güzel görünümlü göğüslere sahip olmak istediğini ancak genetik veya hormonal nedenlerden dolayı meme gelişimi yetersiz kalabildiğini biri diğerinden daha küçük olabildiğini söyledi.


04 Ekim 2016 17:31

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Can İşler, “Hamilelik ve emzirme sonrasında veya aşırı kilo verme sebebiyle meme hacim kaybına uğrayabilir, sarkabilir. Bu durumda meme büyütme ameliyatı ile daha dolgun, estetik olarak daha güzel görünümlü göğüsler oluşturmak mümkündür. Meme büyütme ameliyatı, yapıldıktan sonra kadınların ‘neden daha önce yaptırmadım’ dediği bir işlemdir” dedi.

Kişinin kendi yağ dokusundan yapılan meme büyütme ameliyatları sınırlı sonuçlar verdiğini kaydeden İşler, “Günümüzde meme büyütmede geçerli yöntem silikon protezlerdir. Silikon tabiatta bulunan tamamen doğal bir elementtir. Silikatlar, insan bağ dokusunun ayrılmaz elementlerinden biridir. Meme protezinin silikon olan dış yüzeyi düz veya pürtüklüdür; yuvarlak ve damla (anatomik) şekilleri mevcuttur. Protez içindeki dolgu maddesi, silikon orijinli jel veya serum fizyolojiktir. Her protezin avantaj ve dezavantajları vardır. Memenin durumuna göre hangisinin daha uygun olacağına, hasta ile birlikte konuşularak karar verilmelidir. Ameliyat öncesi, protez uygulanacak kişiye meme ultrasonografisi, 40 yaş üzerinde ise mamografi ve meme ultrasonografisi yapılır” diye konuştu.

Ameliyatın, hastane koşullarında genel anestezi altında uygulandığını ve 1-2 saat sürdüğünü belirten İşler, “Protez 4-5 cm.lik bir kesi ile; meme altı kıvrımı (submammarian), meme başı çevresi (sirkumareolar), koltukaltı (aksiler) veya çok nadiren göbek deliğinden (periumblikal) yerleştirilir. Başlangıçta belirgin olan izler, zamanla çok az görünür hale gelirler. Memenin yapısına göre protez, meme dokusu arkasına (subglanduler), göğüs kası arkasına (subpektoral), kısmen meme dokusu, kısmen göğüs kası arkasına (dual plan) veya göğüs kası zarı arkasına (subfasyal) yerleştirilir. Kesinin yerine, protezin şekil ve büyüklüğüne ve yerleşim bölgesine; hasta görüşmesi ve muayenesi sonrası, hasta birlikte karar verilir. Ameliyat sonrası genellikle rahat geçer, ağrı minimaldir. Protez göğüs kası arkasına konmuşsa, birkaç gün kol hareketlerinde kısıtlılık olabilir. Ameliyat sonrası memeye sutyen veya sargı uygulanır. Erken dönemde ödem, meme başlarında artan veya azalan duyarlılık, kesi çevresinde hissizlik ve deri üzerinde morumsu renk değişimi olabilir. Bunlar kısa sürede kendiliğinden kaybolur, hasta 3-4 gün içinde işine dönebilir. Erimeyen dikişler 10-12. gün sonra alınabilir; eriyen dikişlerin alınmasına gerek yoktur. 3. haftadan sonra protez yerine yerleşir ve meme normal işlevini kazanır. Hastaya 2 ay ağır sporlardan uzak durması önerilir. Protezle meme büyütme ameliyatı, genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin ruh sağlığını ve psikososyal yapısını düzelten, onları yaşama daha bağlı hale getiren bir ameliyattır” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: küçük göğüs


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