Diğer
Kategoriler

Küçük hırsız tableti çaldı

İstanbul Sultanbeyli'de bir cep telefonu mağazasına giren küçük hırsız 500 TL değerindeki tableti kazağının altına sokarak kayıplara karıştı. O anlar mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçük hırsız tableti çaldı

13 Ekim 2016 09:51
Küçük hırsız tableti çaldı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli Fatih Bulvarında bulunan bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. 13 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk cep telefonu mağazasına gelerek telefonlara bakmaya başladı. Bir süre mağazada oyalanan çocuk, mağaza çalışanları başka müşterilerle ilgilendiği sırada bir tablet kutusunu aldı. Küçük hırsız vitrinden aldığı 500 TL değerindeki tableti kazağının altına sokarak mağazadan hızla uzaklaştı. Çalışanların ihbarı üzerine mağazaya gelen polis ekipleri, güvenlik kamarası görüntülerini izleyerek küçük hırsız için arama çalışması başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı
Cep telefonu mağazasının güvenlik kameraların yansıyan görüntülerde küçük hırsız mağazaya girerek telefonlara bakmaya başlıyor. Daha sonra etrafına bakınarak mağaza çalışanlarının kendisiyle ilgilenmediğini gören küçük çocuk, vitrinden aldığı tablet kutusunu kazağının altına saklıyor, ardından hızla mağazadan çıkıyor.

Cenk İşver 

 

Etiketler: İstanbul, sultanbeyli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!