Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli Fatih Bulvarında bulunan bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. 13 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk cep telefonu mağazasına gelerek telefonlara bakmaya başladı. Bir süre mağazada oyalanan çocuk, mağaza çalışanları başka müşterilerle ilgilendiği sırada bir tablet kutusunu aldı. Küçük hırsız vitrinden aldığı 500 TL değerindeki tableti kazağının altına sokarak mağazadan hızla uzaklaştı. Çalışanların ihbarı üzerine mağazaya gelen polis ekipleri, güvenlik kamarası görüntülerini izleyerek küçük hırsız için arama çalışması başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Cep telefonu mağazasının güvenlik kameraların yansıyan görüntülerde küçük hırsız mağazaya girerek telefonlara bakmaya başlıyor. Daha sonra etrafına bakınarak mağaza çalışanlarının kendisiyle ilgilenmediğini gören küçük çocuk, vitrinden aldığı tablet kutusunu kazağının altına saklıyor, ardından hızla mağazadan çıkıyor.

Cenk İşver



