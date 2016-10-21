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Küçük Irmak’ı arama çalışmalarına ara verildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde hurdacılık yapan Himmet A. tarafından öldürülerek Sarıkız Çayı kenarındaki bağa gömülen 4 yaşındaki Irmak Kupal’ın arama çalışmalarına hava kararınca ara verildi.

Küçük Irmakı arama çalışmalarına ara verildi

21 Ekim 2016 22:11

Alaşehir’de 14 Ekim tarihinde evlerinin önünden kaybolan Irmak Kupal’ı öldürdüğünü dün canlı yayında itiraf eden ve İstanbul Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından program arasında gözaltına alınan Himmet A., Manisa’ya getirilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Himmet A.’nın emniyetteki ifadesinde, Irmak’ı tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğünü, daha sonra cesedi çuvala koyup çöp konteynerine bıraktığını ve bir süre sonra gittiğinde çuvalın orada olduğunu görüp alarak Sarıkız Çayı’nın kenarına bıraktığını söylediği öğrenildi. Bu ifadelerin üzerine Sarıkız Çayı mevkiinde Ankara’dan getirilen ’Ateş’ ve ’Barbi’ isimli 2 ceset arama köpeği bölgede Irmak’ın bulunması için yürütülen çalışmalarda kullanılırken, iş makineleri de bağ içerisinde kazı çalışmalarını tüm gün sürdürdü. Arama çalışmalarında, minik Irmak’a ait bir ayakkabı, evine 2 kilometre uzaklıktaki bağda bulundu. Akşam saatlerinde ise bölgedeki bir tarlada, üzerinde kan lekesi olduğu düşünülen bir çuvala rastlandı. Havanın kararmasıyla projektörlerle bölge aydınlatarak sürdürülen çalışmalar bir süre devam etmesine rağmen kullanılan cihazların enerjilerin tükenmesi sebebiyle aramanın yarın sabaha bırakılmasına karar verildi.

Etiketler: ırmak, manisa


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