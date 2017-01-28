Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı 90 hanelik Nebihocalar köyünde yaşayan 9 yaşındaki Mesut Uzun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekiplerinden esinlenerek kendi icadını geliştirdi. Kendi elleriyle yaptığı ve bisikletine monte ettiği tahtadan kar küreme bıçağı ile hem eğlenen Uzun hem de karla mücadele ekiplerine destek oluyor. Minik kaşif Mesut, bisikletine monte ettiği kar küreme bıçağı ile köy yollarını açma mücadelesi veren ve aynı zamanda dayısı olan köy muhtarı Beytullah Tekerli’ye yardım ediyor. Dayısına özenen Mesut, amcası Muhtar Tekerli ile yoğun kar yağışına aldırış etmeden köy yollarını açık tutmak için mesai yapıyor.

İcadını yaparken amcasından etkilendiğini söyleyen 9 yaşındaki yeğeni Mesut Uzun, “Dayım karları kürerken izliyordum. Ben de böyle bir araç yapabilir miyim diye kendime sordum. Çok eğlenceli olacağını düşündüm. Ben de bir tahtayı birkaç parçaya böldüm. Tahtaları birleştirmek için işaretlediğim noktalardan delip birleştirdim. Daha sonra kar küreme aracını hareket ettirmek için bir ip yerleştirdim. Ardından bisikletime monte ettim. Şimdi dayımla beraber karları kürüyorum. Çok eğleniyorum” dedi.

Minik kaşif Mesut, bisikletli kar küreme aracı dışında birçok icadının olduğunu da sözlerine ekleyerek, “İcatlar yapmayı çok seviyorum. Daha iyi icatlar yapabilmem için Büyükşehir Belediyesi Başkanımız İbrahim Dedemden laptop istiyorum” diye konuştu.

Nebihocalar Köy Muhtarı Beytullah Tekerli ise Büyükşehir Belediyesi’nin köylerine temin ettiği kar bıçağı ile bölgesindeki yolları açtıklarını kaydetti. Bu önemli hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden muhtar Tekerli, yeğeni Mesut’un kendisine kar küreme çalışmalarında yalnız bırakmadığını da belirtti.

Cihan Atik



