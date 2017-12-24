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Küçük kızın çığlığı tacizciyi ele verdi

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bir şahıs tarafından taciz edilmeye çalışılan kız çocuğunu attığı çığlık kurtardı. Kız çocuğunun çığlığını duyan apartman sakini 3 öğrenci, tacizciyi döverek dışarı çıkardı. Durumu fark eden esnaf da önce meydan dayağı attığı tacizciyi daha sonra polise teslim etti.

Küçük kızın çığlığı tacizciyi ele verdi

24 Aralık 2017 18:02
Küçük kızın çığlığı tacizciyi ele verdi - Tıkla İzle

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Şair Sırrı Hanım Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş.E. (22) adlı şahıs, 10-11 yaşlarındaki kız çocuğunu bir apartmanda sıkıştırdı. Korkan kız çocuğu çığlık atmaya başladı. Bu sırada apartmanda yeni tuttukları daireye eşyalarını taşıyan 3 üniversite öğrencisi, kız çocuğunun çığlığını duyarak aşağıya indi. Öğrenciler şahsı döverek dışarıya çıkarırken, durumu fark eden esnaf da öğrencilere destek verdi. Meydan dayağı atılan şahıs, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Kız çocuğu ise, bilgisine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Görgü tanığı esnaf Hatip Tora, “Ben dükkandayken yeni taşınan öğrenci arkadaşlar eşya çekerken apartmanın içerisinde bir kız çocuğunun sesini duyuyorlar. Merdivenlerin altına bakınca 22 yaşlarında bir gencin 10 yaşlarında bir kızı sıkıştırdığını ve tecavüz etmeye yeltendiğini görüyorlar. Dışarı çıkarıp dövmeye başladılar. O arada biz de müdahil olduk. Esnaf olarak güzel bir dövdük. Hatta komalık oldu diyebilirim. Ondan sonra polisler geldi, teslim ettik. Toplum olarak biz sahiplenmesek yarın öbür gün çocuklarımızın başına da gelebilir” dedi. 

Murat Başal

 

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