Küçük mağaracıya mağarada doğum günü sürprizi

Özel bir diş kliniği katkılarıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında temizleme çalışması yapılan İnağzı Mağarası’nda temizlik çalışmaları devam ediyor. Engin Zaman ve Necdet Kutoğlu tarafından temizlik çalışması yapılan mağarada 10 gündür sürdürülen çalışma son aşamaya geldi. Babası Engin Zaman ile mağara araştırmacılığı yapan 12 yaşındaki Kardelen Zaman, mağaranın temizlenmesine büyük katkı sağlıyor. Mağarada dar olan ve zaman zaman sürünerek geçmek zorunda kalınan yerden korkusuzca geçiyor.

Temizleme çalışması sırasında kızına doğum günü sürprizi yapan baba Engin Zaman mağarada pasata keserek doğum günü sürprizi yaptı. Yapılan sürpriz karşında şaşkınlığını gizleyemeyen 12 yaşındaki Kardelen Zaman şaşkınlığını gizleyemedi.

Sertaç Özdemir