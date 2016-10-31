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Küçük Melih’in hayali gerçek oldu

Hayırseverlerin yardımlarıyla tedavisine başlanan ve kısa sürede büyük iyileşme gösteren lamellar iktiyozis hastası 8 yaşındaki Melih Gökalp’ın hayali gerçek oldu. Küçük Melih, parkta ilk kez oyun oynamanın sevincini yaşadı.

Küçük Melihin hayali gerçek oldu

31 Ekim 2016 19:17

Mardin’in Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi’nde ikamet eden ve halk arasında balık hastalığı olarak bilinen lamellar iktiyozis hastası olan 8 yaşındaki Melih Gökalp hayaline kavuştu. İHA’nın “Küçük Melih’in dramı yürek burkuyor” haberinin ardından birçok vatandaş aileyi arayarak yardım sözü verdi. Yapılan yardımlarla tedavisine başlanan Melih’in sağlık durumu gün be gün iyiye gidiyor. Kısa sürede büyük iyileşme gösteren küçük Melih, ilk kez dışarı çıkarak kardeşleriyle parkta oyun oynamanın sevincini yaşadı.

“İLK KEZ PARKTA OYUN OYNAMA DUYGUSUNU ANLADIM”

Hep dışarı çıkmanın ve parkta oyun oynamanın hayalini kurduğunu anlatan Melih, bu hayalinin gerçekleşmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kardeşleri ve akranlarıyla parkta doyasıya oynayan Melih, artık kimsenin kendisinden korkmadığını, bundan dolayı kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi. Melih, “Ben artık dışarıya çıkabiliyorum, çünkü birazcık iyileştim, çok iyi oldum. İlk kez parkta oyun oynama duygusunu anladım. Bundan çok çok mutluyum” dedi.

“İLAÇ GÖNDERMEYE DEVAM ETSİNLER”

Krem kullanmadan önce vücudunun her yerinin çatladığını ve kanadığını söyleyen Melih, şuan durumunun iyi olduğunu belirtti. Küçük Melih, “Tedaviye başlamadan önce ayaklarımın altı çatlıyordu ve yürüyemiyordum, şuan yürüyebiliyorum. Bana ilaç ve eşya gönderen herkese teşekkür ediyorum. Göndermeye devam etsinler” diye konuştu.

Etiketler: Melih


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