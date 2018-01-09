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Küçük Mert Ali’ye çifte mutluluk

Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde yılbaşı gecesi tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınan 11 yaşındaki bedensel engelli Mert Ali Savğı’ya hayırsever bir iş adamı tarafından akülü motosiklet hediye edildi.

Küçük Mert Aliye çifte mutluluk

09 Ocak 2018 14:57
Küçük Mert Ali’ye çifte mutluluk - Tıkla İzle

11 yaşındaki Mert Ali Savğı’nın yılbaşı gecesi babaannesi Emine Savğı’nın evinin önünden tekerlekli sandalyesinin aküsü çalınmış, jandarma ekiplerinin araştırmasının ardından aküyü çalan hırsız olayın ardından yakalanmıştı. Tekerlekli sandalyesi olmadığı için okula babaannesinin sırtında gelip giden küçük çocuğun bu dramı haber olarak ulusal basında yer almasının ardından Osmaniyeli bir iş adamı tarafından Mert Ali’ye yeni bir akülü motosiklet alınarak hediye edildi.

GALATASARAY MAÇINI TRİBÜNDE İZLEYECEK

Fanatik bir Galatasaray taraftarı olan Mert Ali Savğı hayranı olduğu Galatasaraylı futbolcu Gomis’den de imzalı forma istemişti. Mert Ali’nin bu çağrısına kayıtsız kalınmadı ve Galatasaray Futbol Kulübü adına yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm küçük Mert’e Gomis imzalı forma göndereceklerini açıkladı. Ayrıca Mert Ali sezon başlayınca uçakla İstanbul’a gidecek ve Galatasaray’ın bir lig maçını stadyumda izleyecek. Çifte mutluluk yaşayan Mert Ali, “Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Galatasaray’dan bana forma da gelecek. Sadece Gomis değil tüm futbolcular imzalayacakmış. Akülü motosikletim de geldi. Kullanıyorum şimdi. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Mert Ali’nin babaannesi Emine Savğı ise, “Bizi çok arayan oldu. Herkes çok duyarlılık gösterdi. Başta akülü motosikleti alan iş adamımıza ve herkese çok teşekkür ediyorum” dedi

 

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