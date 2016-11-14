İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan maliye memuru Ali Aydoğmuş ve hemşire Nuray Aydoğmuş çiftinin tek çocukları olan 5 yaşındaki Onur Aydoğmuş’a, geçen yıl lösemi teşhisi konuldu. Hemen tedavi altına alınan Onur için kemoterapi tedavisi etkisini göstermeyince ilik arayışına girildi. Yaklaşık 6 aydır sabırla uygun ilik bulunması için bekleyen aileye sevinçli haber geldi. Küçük Onur’a uygun ilik İsrail’de bulundu. Onur’un 11 Aralık’ta nakil olacağı tahmin ediliyor.

"SADECE 3 TÜP KAN"

Oğlunun durumu hakkında konuşan anne Nuray Aydoğmuş, “Geçen sene tanımız konuldu. Karın ağrısı ve kol ağrısı şikayeti vardı. Ege Üniversitesi Hastanesi’ne başvurduk. Tahliller sonucunda lösemi olduğu ortaya çıktı. 2-3 saat içerisinde tüm hayatımız değişti. Standart risk grubundaydık, tedavi güzel gidiyordu ama hastalık tekrarladı. İlik nakli olması gerekti. Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa 11 Aralık’ta inşallah nakil olacak. Tek umudumuz iliğin bir an önce gelmesi ve çocuğumuzun nakil olması" dedi.

Baba Ali Aydoğmuş ise, "Onur’a ilik bulunması memnuniyet verici ama bu Türkiye’de ilik beklemeyen insan yok anlamına gelmiyor. Herkesten şunu rica ediyorum; sadece 3 tüp kan bir çocuğun, bir ailenin mutsuzca beklediği sürece derman olur. Lütfen ilik bağışında bulunun" diye konuştu.