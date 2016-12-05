Çan ilçesine bağlı Küçüklü köyünde 2.geleneksel deve güreşleri gerçekleştirildi. Küçüklü Köyü sahasında bu yıl ikincisi düzenlenen deve güreşleri saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasından sonra yapılan dua ve kurban kesimiyle başladı. Çan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önderliğinde Kurs Eğitmeni Habibe Dere’nin öğreticiliğinde Küçüklü köyü halkından oluşan halk oyunları ile başlayan güreşte 90 deve sahaya çıktı. Geçen yıl ilkini düzenleyerek köye 6 km uzaklıktan su getirdiklerini belirten köy muhtarı Mehmet Aykut, "Bu yıl da yaptığımız deve güreşlerinde elde ettiğimiz gelirle köyümüze düğün salonu yapmayı planlıyoruz. Yapacağımız bu salonu Ramazan da aş evi olarak da kullanmayı düşünüyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz güreşleri geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Devesi 'küçük ağa' ile sahaya çıkan 9 yaşındaki Özer Kırnap, hakem heyetinden devresine rakip aradı. 5 yıldır deve sahibi olduklarını belirten Özer, babası vasıtasıyla tüm deve güreşlerine gittiğini develeri ve güreşi çok sevdiğini söyledi. Özer Kırnap, "5 yıldır bu devemiz bizde. Babam beni güreşlere götürüyor. Bugünde buraya geldik. Sahada rakip arıyoruz" dedi. Özer ve 'Küçük ağa'ya rakip çıkmadı.

Yaklaşık bin kişinin iştirak ettiği deve güreşine Ak Parti Çan İlçe Başkan Murat Okan, Ak Parti Çanakkale il Genel Meclis üyesi Ünsal Dirlik Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Halil İbrahim Demir, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, Umur bey Belediye Başkanı Sami Yavaş ile Çan Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Güven Şahin

