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Küçük Şevval engelli babasının duyan kulağı, konuşan dili oluyor

Esenyurt'ta yaşayan 10 yaşındaki Şevval Can, doğuştan işitme engelli babasının duyan kulağı, konuşan dili oluyor. Küçük kızının iletişim konusundaki desteği sayesinde iş bulan baba, artık evine ekmek götürebilecek.

Küçük Şevval engelli babasının duyan kulağı, konuşan dili oluyor

29 Ocak 2017 09:54
Küçük Şevval engelli babasının duyan kulağı, konuşan dili oluyor - Tıkla İzle

Yaklaşık 1 yıl önce Esenyurt ilçesine taşınan Can ailesi, maddi imkansızlıklar nedeniyle zor günler geçiriyor. 10 yaşındaki Şevval Can, doğuştan işitme engelli babasının duyan kulağı, konuşan dili oluyor. Babasının çevreyle iletişimini sağlayan küçük Şevval, babasına çay yapıyor, babasıyla doktora gidiyor, onun için iş başvurularını yapıyor. Kendinden küçük iki kardeşi daha bulunan Şevval, annesine ev işlerinde ve kardeşlerinin bakımında da destek oluyor. Evde doğalgazı açamayan aile, tek odada yaktıkları soba sayesinde ısınmaya çalışıyor. Yaşadıkları zorluklara rağmen ayaktan kalan aileye Esenyurt Belediyesi’nden destek geldi.

İşitme engelli baba çifte sevinç yaşadı
Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'ne (ESBİM) başvuran baba Niyazi Can, belediye tarafından istihdam edildi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle işitme cihazı alamayan aileye belediye tarafından önümüzdeki günlerde işitme cihazı da verilecek. 45 yılın ardından sevdiklerinin sesini duyabilecek olan Niyazi Can, bulduğu iş sayesinde de çifte mutluluk yaşadı.

"Evin hiçbir yerinde doğalgaz yakamıyorum"
Çocuklarının maddi imkansızlıklar nedeniyle çok büyük zorluklar yaşadığını belirten anne Perihan Can, "Çocuklarım rahatsız, eşim zaten engelli. Çalışan kimsem yok. Ev durumumuz çok kötü. Çocuklarımı zorla okutabiliyorum, oğlum hasta tedavi olması gerekiyor ama yaptıramıyorum. Çocuklarım için hayırsever birilerinden yardım almak isterim. Sadece çocuklarım için. Evin hiçbir yerinde doğalgaz yakamıyorum. Faturayı ödemediğimiz için kesilir korkusuyla açmıyorum. Çocuklarımın yattığı yerde soba yakıyorum. Şevval babasına çok yardımcı oluyor. Dili oluyor babasının, kulağı oluyor. Bize çok destek oluyor" dedi.

"Babam en çok bizim sesimizi duymayı istediğini söyledi"
Babası için küçük yaşta işaret dili öğrendiğini söyleyen Şevval ise, "Bazen arkadaşlarım babamı görünce benimle dalga geçiyorlar, 'senin baban deli' diyorlar. İçime kapanıyorum, çok zor oluyor bazen ama ben babamı çok seviyorum. En çok babamın duymasını isterdim, bir evimizin olmasını isterdim. Ben babamın duymayan kulağı oluyorum. Konuşmayan ağzı oluyorum. Ona her konuda yardımcı oluyorum. Babamın duymaması beni çok üzüyor, biz üç kardeşiz bizim sesimizi duymayı istediğini söyledi. Duygulandım ben de, ağladım" diye konuştu. 

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hülya Keklik

Etiketler: Esenyurt, Küçük Şevval


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