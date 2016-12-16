Diğer
Kategoriler

“Küçük şeyler”le mutlu olan çocuklar

Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ile “Erken Çocukluk Eğitimi Destekleme Kulübü” sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklar için hazırlanmış hediyelerden oluşan stant kurdu.

“Küçük şeyler”le mutlu olan çocuklar

16 Aralık 2016 11:05

Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ile “Erken Çocukluk Eğitimi Destekleme Kulübü” sosyal sorumluluk ve farkındalık duygularını beslenebilmesi amacı ile GAÜ Bünyesinde gerçekleştirilen “Christmas Market” etkinliğinde, “Yeni Yılda Çocuklarımız İçin Çalışıyoruz, Bize Destek Olmak İster Misiniz ?” sloganı ile çocuklar için hazırlanmış hediyelerden oluşan stant kurarak organizasyonda yerlerini aldı.
Girne Amerikan Üniversitesi’nin “Çocuk ve Sevgi” yılı teması çerçevesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nden yapılan bilgilendirmede, “GAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü olarak; Öğrencilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde, öğretmenlik mesleğinin sadece teorik bilgi olmadığının farkında olan, toplumsal farkındalığı yüksek, toplumda öncü öğretmenler yetiştirmenin asıl amacımız olduğunu duyurmak istiyoruz. Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencileri; Çocukların sağlıklı gelişimine yönelik süreç ve hakları konusundaki farkındalığını her platformda dile getirmekte ve getirmeye devam edecektir. Tüm bu kapsamda; “Yeni Yılda Çocuklarımız İçin Çalışıyoruz, Bize Destek Olmak İster Misiniz ?” sloganı ile de gerçekleştirilen etkinlikte de; bizlere destek olan ve bağışları ile çocukların mutluluklarına bir damla katkı koyan, Girne Amerikan Üniversitesi Ailesi’ne teşekkür ederiz” denildi.
Bilgilendirmede ayrıca, “Christmas Market etkinliğinde bizlere yer veren Firuze Aygun Osman, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğr. Gör. Tuba Him ve ‘Topluma Hizmet Uygulamaları Öğrencileri’ne de çocuklarımızın yeni yıldaki mutluluklarını arttırmak için hediyeleri ve varlıkları ile koydukları katkıdan dolayı ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadeleri yer aldı.
 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç