Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ile “Erken Çocukluk Eğitimi Destekleme Kulübü” sosyal sorumluluk ve farkındalık duygularını beslenebilmesi amacı ile GAÜ Bünyesinde gerçekleştirilen “Christmas Market” etkinliğinde, “Yeni Yılda Çocuklarımız İçin Çalışıyoruz, Bize Destek Olmak İster Misiniz ?” sloganı ile çocuklar için hazırlanmış hediyelerden oluşan stant kurarak organizasyonda yerlerini aldı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin “Çocuk ve Sevgi” yılı teması çerçevesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nden yapılan bilgilendirmede, “GAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü olarak; Öğrencilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde, öğretmenlik mesleğinin sadece teorik bilgi olmadığının farkında olan, toplumsal farkındalığı yüksek, toplumda öncü öğretmenler yetiştirmenin asıl amacımız olduğunu duyurmak istiyoruz. Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencileri; Çocukların sağlıklı gelişimine yönelik süreç ve hakları konusundaki farkındalığını her platformda dile getirmekte ve getirmeye devam edecektir. Tüm bu kapsamda; “Yeni Yılda Çocuklarımız İçin Çalışıyoruz, Bize Destek Olmak İster Misiniz ?” sloganı ile de gerçekleştirilen etkinlikte de; bizlere destek olan ve bağışları ile çocukların mutluluklarına bir damla katkı koyan, Girne Amerikan Üniversitesi Ailesi’ne teşekkür ederiz” denildi.

Bilgilendirmede ayrıca, “Christmas Market etkinliğinde bizlere yer veren Firuze Aygun Osman, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğr. Gör. Tuba Him ve ‘Topluma Hizmet Uygulamaları Öğrencileri’ne de çocuklarımızın yeni yıldaki mutluluklarını arttırmak için hediyeleri ve varlıkları ile koydukları katkıdan dolayı ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadeleri yer aldı.

