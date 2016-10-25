Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören küçük Yasin’in beyin ölümü gerçekleşti.

Kütahya Organ Nakil Koordinatörü Dr. Korhan Sunar, yaptığı açıklamada, Yasin’in ailesiyle yaptıkları görüşmede ailenin, Yasin’in karaciğer ve böbreklerini bağışlama kararı aldığını ifade etti. Bunun üzerine Antalya ve Malatya’da nakil bekleyen 3 çocuk hastayı tespit ettiklerini anlatan Sunar, "Organ nakil ekibi olarak, küçük Yasin’den karaciğer ve böbrekleri aldık. Bu organlar, 3 çocuk hastaya nakledilecek" şeklinde konuştu.

Güney’den alınan karaciğer Malatya’ya, böbrekler ise Antalya’ya gönderildi.