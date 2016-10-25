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Küçük Yasin 3 çocuğa hayat verecek

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 4 gün önce su kanalına düşen ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 4 yaşındaki Yasin Güney’in organları, Malatya ve Antalya’da 3 çocuğa nakledilecek.

Küçük Yasin 3 çocuğa hayat verecek

25 Ekim 2016 21:26

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören küçük Yasin’in beyin ölümü gerçekleşti.

Kütahya Organ Nakil Koordinatörü Dr. Korhan Sunar, yaptığı açıklamada, Yasin’in ailesiyle yaptıkları görüşmede ailenin, Yasin’in karaciğer ve böbreklerini bağışlama kararı aldığını ifade etti. Bunun üzerine Antalya ve Malatya’da nakil bekleyen 3 çocuk hastayı tespit ettiklerini anlatan Sunar, "Organ nakil ekibi olarak, küçük Yasin’den karaciğer ve böbrekleri aldık. Bu organlar, 3 çocuk hastaya nakledilecek" şeklinde konuştu.

Güney’den alınan karaciğer Malatya’ya, böbrekler ise Antalya’ya gönderildi.

Etiketler: organ bağışı


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