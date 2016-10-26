Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören küçük Yasin'in beyin ölümü gerçekleşti.

Kütahya Organ Nakil Koordinatörü Dr. Korhan Sunar, Yasin'in ailesiyle yaptıkları görüşmede ailenin, Yasin'in karaciğer ve böbreklerini bağışlama kararı aldığını ifade etti. Sunar, bunun üzerine Antalya ve Malatya'da nakil bekleyen 3 çocuk hastayı tespit ettiklerini ifade etti.

Yasin'in babası Hasan Güney, "Nakil bekleyen benim evladım da olabilirdi. Bir can kursun diye bir karar aldık. İnşallah başarılı bir nakil olur" dedi.

Güney'den alınan karaciğer Malatya'ya, böbrekler ise Antalya'ya gönderildi.