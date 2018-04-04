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Küçük yaşta kızı kaçırma olayının faili ormanlık alanda yakalandı

Muğla polisi, hakkında 11 suçtan araması olan ve farklı illerde 6 küçük yaşta kız kaçırma olayının failini ormanlık alanda yaşadığı araç içinde yakaladı.

Küçük yaşta kızı kaçırma olayının faili ormanlık alanda yakalandı

04 Nisan 2018 18:50

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi’nde bir kişinin ormanlık alanda otomobil içerisinde yaşadığı bilgisi üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Düğerek Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan otomobilin bulunduğu yeri tespit eden ekipler otomobilde yaşayan kişinin kimliğini tespit etmek amacıyla çalışma başlatırken, şüpheliyi yakın takip altına aldı.

5 ilde aranıyor 

Yapılan incelemelerde otomobilde yaşayan şüpheli şahsın, hakkında 11 suçtan aranan ve son olarak 2 Nisan tarihinde Denizli Kale ilçesinde küçük yaşta kızı kaçırma olayının faili M.Ç. olduğu tespit edildi. Bu tespit üzerine harekete geçen ekipler takip altında tuttukları zanlıyı, at binerken yakalayarak gözaltına aldı.

Polisi görünce şaşırdı 

Karşısında bir anda polis ekiplerini gören ve şaşkınlığını gizleyemeyen M.Ç., ifadesi alınmak üzere Hamdibey Polis Karakolu’na getirildi. 11 suçtan aranan şüphelinin Denizli Kale İlçesi’nde küçük yaşta kız kaçırma olayının haricinde 5 ilde de küçük yaşta kız kaçırma olayının faili olduğu öğrenildi. Şüphelinin 7 kez askerden firar ettiği ortaya çıkarken, M.Ç.’nin polise yakalanamamak için bir süredir ormanlık alana park ettiği aracında yaşadığı ortaya çıktı.
Polis tarafından ifadesi alınan M.Ç., hakkında bulunan suçlamalar nedeni ile hakim karşısına çıkarılmak üzere Kale Jandarma Komutanlığı’na gönderildi.  

,Bekir Tosun

 

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