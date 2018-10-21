Küçükçekmece Balık Festivali'nde 15 bin kişiye balık ikramı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Balık Festivali, Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı'nda gerçekleştirildi. Hafta sonunu fırsat bilen binlerce Küçükçekmeceli meydana akın etti. 15 bin kişiye balık dağıtılan çadırın önünde metrelerce kuyruk oluştu. Etkinlik boyunca vatandaşlar hem bol bol balık yedi hem de horon tepti. Horon Akademi grubu bir gösterisi sunarken, Resul Dindar konseri ile vatandaşlar müziğe doydu. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz kendi elleriyle hem balık pişirdi hem de vatandaşlara dağıttı.

"Vatandaşlarımız beraber eğlenmeyi, beraber gülmeyi seviyor"

Önemli olanın Küçükçekmece'de kardeşliği, sevgiyi, barışı ve beraber eğlenmenin keyfini pekiştirmek olduğunu dile getiren Başkan Karadeniz, "Balık aslında bir bahane. Vatandaşlarımız bu tür etkinlikleri çok seviyor. Beraber eğlenmeyi beraber gülmeyi seviyor. Tabii beraber ağladığımız zamanlarda oluyor ama biz Türkiye'deki baskın yaklaşımın gülmek olduğunu çok iyi biliyoruz. Etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek. Belediye olarak Balık etkinliğini yaptığımız gibi Kaz Eti Festivali yapıyoruz, Kestane Festivali yapıyoruz, Çiğköfte Festivali yapıyoruz. Yöresel lezzetleri bahane kılarak vatandaşlarımızın bu coşku dolu eğlencelerine ortak olmaya çalışıyoruz“ dedi.

Festivale Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve eşi Nilgün Karadeniz, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Aydın, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ve binlerce vatandaş katıldı.

Alper Suat Tutaşı - Vedat Bayraktar

