Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi, hizmetleriyle vatandaşın yüzünü güldürüyor

İhtiyaç sahibi kimselere verdiği destekleri sürdüren Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi, vatandaşların yüzünü güldürüyor. İyilik Merkezi içerisinde giyimden oyuncağa, kırtasiye malzemelerinden birçok ürüne kadar vatandaşların ihtiyacını karşılıyor. Merkez bünyesinde bulunan aşevi vatandaşlara her gün sıcak yemek dağıtırken, Psikolojik Danışmanlık Merkezi' de vatandaşların yaşadığı sıkıntılar konusunda çözüm üretiyor.

Ayrıca her sene okulların açılmasına yakın bir dönemde çocuklara kırtasiye yardımı da yapılıyor. Bu yıl da daha önce belediyede kayıt yaptıran yaklaşık 2 bin 400 çocuğa defter, kalem, silgi, kalemtıraş, cetvel, sulu boya gibi malzemelerin yer aldığı toplam 22 parçadan oluşan okul çantası seti dağıtıldı. Ayrıca Aşevinde her gün, iki öğün yemek ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi'nde yapılan yardımlar, gencinden yaşlısına herkesin yüzünü güldürüyor.

Merkezde ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet yardımı yapılıyor

İyilik Merkezi'nde pek çok hizmeti ücretsiz bir şekilde gerçekleştirdiklerini dile getiren Küçükçekmece Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Veysel Kaya, “2014 yılında Belediye Başkanımız Temel Karadeniz'in talimatıyla yapılandırılmasını tamamlayan İyilik Merkezi'mizde ihtiyaç sahiplerimize şu an içinde bulunduğumuz giyim mağazalarımızda, ihtiyacı olanlara bedelsiz bir şekilde kıyafet yardımı yapıyoruz. Bunun içerisinde sünnet kıyafetleri var. ‘ Davetiyeni getir, gelinliğini götür ‘ gelinliklerimiz, abiyelerimiz, kına elbiselerimiz var. Çocuklara yönelik oyuncak bölümümüz var. İyilik Merkezi'mizde aşevimiz var. İhtiyaç sahibi ailelerimize iki öğün sıcak yemek hizmetimiz var. Bunun yanında Psikolojik Danışmanlık Merkezi'miz var. 10 tane psikologumuz ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere psikolojik olarak destek veriyoruz. Yokluk, yoksulluk aynı zamanda psikolojik olarak travmaları da getiriyor. İhtiyaç sahibi yaşlı, engelli, yatalak hastalarımıza yönelik özellikle evlerini temizleme, kuaförlük hizmetlerini yapan bir ekibimiz, evlerinde kapısının kolu kırık, lambası patlak veya musluğu arızalı olan tamir eden bir tamir ekibimiz var. Bunu yanında cenaze taziye hizmetlerine yönelik taziye evine ikramlarımız var“ diye konuştu.

“Şu ana kadar 2 bin 400 kişiye yardım yaptık“

Devletin dağıttığı ücretsiz kitap yardımı dışında öğrencilerin kalan ihtiyaçları kendilerinin karşıladığını söyleyen Müdür Veysel Kaya, “Şu anda devletimiz kitapları bedava veriyor. Okullar gayet güzel. Geriye ne kalıyor? Defteri, kalemi, silgisi, boyası, kalemtıraşı, cetveli kalıyor. Bunların tamamının içerisinde yaklaşık 21-22 parçadan oluşan bir seti çantanın içerisine koyuyoruz ve okul çantası ile birlikte çocuklara hediye ediyoruz. Bunun dışında okul pantolonu, okul ayakkabısı gibi kıyafetlerinde de destek oluyoruz. Yeni öğretim yılında özellikle öğrencilerimize, kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Şu ana kadar 2 bin 400 kişiye yardım yaptık. Okullar Pazartesi açılacak. Bu sayı 5 bini bulur. Diğer aylar içerisinde de 8-9 bin civarında bir sayıya ulaşırız diye ümit ediyorum" dedi.

“Küçükçekmece halkımızı maddi ve manevi olarak destek olmaya çağırıyorum “

Vatandaşlara merkeze destek çağrısında bulunan Kaya, “Mağazalarımız sadece okul sezonunda değil, 365 gün açık. Aşevimiz 365 gün açık. İyilik Merkezi'miz her daim onların hizmetinde. Tüm Küçükçekmece halkımızı, İyilik Merkezi'mizi hem maddi ve manevi olarak destek olmaya hem de ihtiyaç sahiplerini mutlaka buraya yönlendirilmesini veya getirmek mümkünse getirilmesini istirham ediyorum“ dedi.

Alper Suat Tutaşı