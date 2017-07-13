Küçükçekmece Belediyesi mobil şarj ile Dünya Petrol Kongresi'nde

Küçükçekmece Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirdiği mobil şarj bisikletler ile bu yıl 22'ncisi İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya Petrol Kongresi'ne katıldı. WPC(Dünya Petrol Konseyi) Başkanı Jozsef Toth ve Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Besim Şişman sosyal sorumluluk standına yapmış olduğu katkı ve desteklerinden dolayı Küçükçekmece Belediyesi adına Bilgi İşlem Müdürü Çağdaş Mersinlioğlu'na teşekkür sertifikası takdim etti. Bilgi teknolojileri alanında yaptığı örnek çalışmalarla dikkat çeken Küçükçekmece Belediyesi, sosyal sorumluluk projesiyle kongreye katılan tek yerel yönetim olarak da ilgi odağı oldu.

Mobil şarj cihazı standına büyük ilgi

Akıllı telefon ve tabletlerin şarj sorunu ile vatandaşların hareketsizliğini güzel bir ironide birleştiren Küçükçekmece Belediyesi'nin Dünya Petrol Kongresi'nde açtığı stantta sergilenen mobil şarj bisikletler kongre ziyaretçilerinden büyük ilgi gördü.

Küçükçekmece Belediyesi sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor

Bisikletli cihazı kullanan ziyaretçiler, pedal çevirirken hem spor yaptı hem de telefonlarını şarj etti. Küçükçekmece Belediyesi'nin standını ziyaret eden WPC(Dünya Petrol Konseyi) Başkanı Jozsef Toth, WPC Genel Direktörü Pears Riemer ve Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Besim Şişman sosyal sorumluluk standına yapmış olduğu katkı ve desteklerinden dolayı Küçükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Çağdaş Mersinlioğlu'na teşekkür sertifikası ve hediye takdim etti. Besim Şişman, çevreci projeler alanında Küçükçekmece Belediyesi'nin örnek teşkil ettiğini ve kongreye katılan tek yerel yönetim olduğunu dile getirdi. Mobil bisikletleri inceleyen yetkili heyet, cihazları kullanırken renkli görüntüler de ortaya çıktı.

Türkiye’nin ilk yeşil sertifikalı kamu binasında hizmet veren Küçükçekmece Belediyesi, hizmet binasına yerleştirdiği bisikletli şarj cihazlarıyla vatandaşlara spor yapmaları gerektiğini hatırlatıyor. Cihazı kullanan vatandaşlar pedal çevirdikçe üretilen elektrik, akıllı telefonları şarj etmek için kullanılıyor.