Diğer
Kategoriler

Küçükçekmece Belediyesi mobil şarj ile Dünya Petrol Kongresi'nde

22'ncisi düzenlenen Dünya Petrol Kongresi'ne mobil şarj bisikletler ile katılan Küçükçekmece Belediyesi yoğun ilgi gördü.

Küçükçekmece Belediyesi mobil şarj ile Dünya Petrol Kongresinde

13 Temmuz 2017 12:35

Küçükçekmece Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayata geçirdiği mobil şarj bisikletler ile bu yıl 22'ncisi İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya Petrol Kongresi'ne katıldı. WPC(Dünya Petrol Konseyi) Başkanı Jozsef Toth ve Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Besim Şişman sosyal sorumluluk standına yapmış olduğu katkı ve desteklerinden dolayı Küçükçekmece Belediyesi adına Bilgi İşlem Müdürü Çağdaş Mersinlioğlu'na teşekkür sertifikası takdim etti. Bilgi teknolojileri alanında yaptığı örnek çalışmalarla dikkat çeken Küçükçekmece Belediyesi, sosyal sorumluluk projesiyle kongreye katılan tek yerel yönetim olarak da ilgi odağı oldu.

Mobil şarj cihazı standına büyük ilgi

Akıllı telefon ve tabletlerin şarj sorunu ile vatandaşların hareketsizliğini güzel bir ironide birleştiren Küçükçekmece Belediyesi'nin Dünya Petrol Kongresi'nde açtığı stantta sergilenen mobil şarj bisikletler kongre ziyaretçilerinden büyük ilgi gördü.

Küçükçekmece Belediyesi sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor

Bisikletli cihazı kullanan ziyaretçiler, pedal çevirirken hem spor yaptı hem de telefonlarını şarj etti. Küçükçekmece Belediyesi'nin standını ziyaret eden WPC(Dünya Petrol Konseyi) Başkanı Jozsef Toth, WPC Genel Direktörü Pears Riemer ve Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Besim Şişman sosyal sorumluluk standına yapmış olduğu katkı ve desteklerinden dolayı Küçükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Çağdaş Mersinlioğlu'na teşekkür sertifikası ve hediye takdim etti. Besim Şişman, çevreci projeler alanında Küçükçekmece Belediyesi'nin örnek teşkil ettiğini ve kongreye katılan tek yerel yönetim olduğunu dile getirdi. Mobil bisikletleri inceleyen yetkili heyet, cihazları kullanırken renkli görüntüler de ortaya çıktı.
Türkiye’nin ilk yeşil sertifikalı kamu binasında hizmet veren Küçükçekmece Belediyesi, hizmet binasına yerleştirdiği bisikletli şarj cihazlarıyla vatandaşlara spor yapmaları gerektiğini hatırlatıyor. Cihazı kullanan vatandaşlar pedal çevirdikçe üretilen elektrik, akıllı telefonları şarj etmek için kullanılıyor.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!