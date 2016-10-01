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Küçükçekmece Belediyesi’ne 4 ödül birden

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde Küçükçekmece Belediyesi’ne 4 ödül birden verildi.


01 Ekim 2016 17:49

Bu yıl Marmara Belediyeler Birliği tarafından altıncısı gerçekleştirilen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Conrad İstanbul Bosphorus’da düzenlenen törende Küçükçekmece Belediyesi 4 dalda ödül aldı. Afet Yönetimi kategorisinde Yüksek Güvenlik Afet Müdahale Kapasitesi Arttırma Projesi ile birincilik, Kültür ve Sanat kategorisinde Müzik Akademisi Projesi ile ikincilik, AR-GE ve İnovasyon dalında Akıllı Hizmet Noktası çalışması ile ikincilik ve Rüzgar Gülü Güneş Paneli, Kondisyon Bisikleti Elektrik Üretilmesi Projeleri ile Tabiata Saygı Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Sunumunu İnci Ertuğrul'un yaptığı törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve çok sayıda birlik üyesi belediye temsilcisi katıldı. Bölgelere hizmet ederek sürdürülebilir şehir yaşamına katkı sağlayan belediyelerin ödüllendirildiği törende ödül alsa da almasa da toplumun gelişmesine katkı sağlayan her projenin önemli olduğuna vurgu yapıldı.

“Çalışmalarımızın daha güçlü bir şekilde devam etmesine vesile olacak”
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Afet Yönetimi dalında birincilik aldık. Konunun önemi bakımından böyle bir ödülü Küçükçekmece’ye verilmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Yine bir fon karşılığında depremle alakalı simülasyonların yapıldığı bir TIR'la okullarımızdaki öğrencilerimize afetle ilgili bilgiler veriyoruz. Bu projenin ödül alması bizi sevindirdi. Burada ki çalışmalarımızın daha güçlü bir şekilde devam etmesine vesile olacak. Tabi bu tür ödüller bizi yüreklendiriyor, inşallah bu ödülleri almaya devam ederiz. Belediyemizdeki müdür arkadaşlarımızın çok büyük emeği oluyor, onlara da çok teşekkür ediyorum” dedi.
Altıncısı düzenlenen Altın Karınca Ödülleri’nde Kültür ve Sanat, Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler, Afet Yönetimi, İmar Şehircilik ve Estetik, Kurumsal Yönetim ve Gelişim, Ulaşım ve Altyapı Hizmetleri, Yeşil Alan ve Çevre Yönetimi Hizmetleri, Ar-Ge ve İnovasyon gibi kategorilerde ödüller sahiplerine takdim edildi. Ödül jürisinde, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Doç. Dr. İbrahim Demir, Marmara Üniversitesi’nden Yrd. Doç Dr. Ülkü Arıkboğa ve Doç Dr. Aynur Can, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Musa Eken, Yalova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan gibi isimler de yer alıyor. Jüriler, projeleri değerlendirirken belediyeye, bölgeye katkısı, yenilikçi oluşu, bütçe yönetimi ve vatandaşların katılımının olup olmamasına göre puanlamalar yaptı.

Ahmet Faruk Sarıkoç 

 


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