Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi başarılarıyla dikkat çekiyor

Küçükçekmece Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen özel yetenekli çocukların eğitim alarak gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ‘Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi’ni kurdu. Kısa zamanda ses getiren bu projeye Küçükçekmece Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi de imzaladıkları ortak protokolle destek verdi.

Özel yetenekli öğrencilere, özgün atölye çalışmaları ile eğitim desteği veren Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi, eğitim çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası yarışmalara öğrencilerini mental olarak hazırlayarak katılımlarını sağlıyor. Çocuk Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler katıldıkları yarışmalarda aldıkları derecelerle Küçükçekmece’yi başarıyla temsil etti.

Başarıdan başarıya koşuyorlar

Türkiye genelinden 14 bin 466 öğrencinin projeleriyle katıldığı “Geleceğin Teknoloji Yıldızları” seçmelerine Küçükçekmece Çocuk Üniversitesin'den 7 öğrencinin projesi kabul edildi. Dereceye giren 7 öğrenci ilk 500 kişi arasında yer alarak 36 ay sürecek eğitim ve proje çalışmalarında yeteneklerini sergileyecek. Ayrıca Çocuk Üniversitesi Öğrencisi Arzum Ceren Toz ve Mustafa Kadiroğlu “Dünya Çocuk İnovasyon Ödülleri ” Yarışması’nda ‘Bukalemun Robot’ isimli projesi ile İstanbul birincisi oldu.

“Bazı dersler gerek zihnimizi gerek bedenimizi geliştirmemize yardımcı oluyor”

Çocuk Üniversitesi'nden mezun olan Feyza Develioğlu, “Çocuk Üniversitesi'nin çocuklar üzerindeki etkisi çok büyük. Gerek farklı objeler üzerinde zihnimizi kuvvetlendirmeye gerekse farklı düşünmede nesnelere farklı bir bakış açısı kazandırıyor bu yönüyle. Özellikle bazı dersler gerek zihnimizi gerek bedenimizi geliştirmemize yardımcı oluyor. Her çocuk için bu tarz dersler çok iyi oluyor tabi ki. Ben mezun oldum ama temenni ediyorum ki lisede de böyle bir projeye devam edebilirim. Bütün öğretmenlerime çok teşekkür diyorum” dedi.

Proje çalışmalarında dereceye giren Arzum Ceren Toz’un velisi Zeynep Toz ise , “Küçükçekmece Belediyesi'ne, Çocuk Üniversitesi'ne, koordinatörlerine ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Hem derslerini hem de hayatına çok büyük katkıları oldu. Bu sayede kendisi “T3 (Türk Teknoloji Takımı)”kazandı ve orada da eğitim görmekte. Bu projeler yurdumuz çapında çoğalarak üstün yetenekli, özel yetenekli öğrencilerimizin potansiyeline hizmet edebilsin ki hem ülkemiz hem de çocuklarımız için güzel geleceklere vesile olsun” şeklinde konuştu.

Ufuk Kıvık