Diğer
Kategoriler

Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi başarılarıyla dikkat çekiyor

Küçükçekmece Belediyesi tarafından kurulan “Çocuk Üniversitesi” üstün zekalı çocukların hem zihinsel hem de beden gelişimine katkı sağlıyor. Çocuk Üniversitesi öğrencileri birçok farklı alanda aldıkları eğitim sayesinde hem kendilerini geliştiriyor hem de başarıdan başarıya koşuyor.

Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi başarılarıyla dikkat çekiyor

02 Ocak 2018 10:19
Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi başarılarıyla dikkat çekiyor - Tıkla İzle

Küçükçekmece Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen özel yetenekli çocukların eğitim alarak gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ‘Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi’ni kurdu. Kısa zamanda ses getiren bu projeye Küçükçekmece Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi de imzaladıkları ortak protokolle destek verdi.

Özel yetenekli öğrencilere, özgün atölye çalışmaları ile eğitim desteği veren Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi, eğitim çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası yarışmalara öğrencilerini mental olarak hazırlayarak katılımlarını sağlıyor. Çocuk Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler katıldıkları yarışmalarda aldıkları derecelerle Küçükçekmece’yi başarıyla temsil etti.

Başarıdan başarıya koşuyorlar

Türkiye genelinden 14 bin 466 öğrencinin projeleriyle katıldığı “Geleceğin Teknoloji Yıldızları” seçmelerine Küçükçekmece Çocuk Üniversitesin'den 7 öğrencinin projesi kabul edildi. Dereceye giren 7 öğrenci ilk 500 kişi arasında yer alarak 36 ay sürecek eğitim ve proje çalışmalarında yeteneklerini sergileyecek. Ayrıca Çocuk Üniversitesi Öğrencisi Arzum Ceren Toz ve Mustafa Kadiroğlu “Dünya Çocuk İnovasyon Ödülleri ” Yarışması’nda ‘Bukalemun Robot’ isimli projesi ile İstanbul birincisi oldu.

“Bazı dersler gerek zihnimizi gerek bedenimizi geliştirmemize yardımcı oluyor”

Çocuk Üniversitesi'nden mezun olan Feyza Develioğlu, “Çocuk Üniversitesi'nin çocuklar üzerindeki etkisi çok büyük. Gerek farklı objeler üzerinde zihnimizi kuvvetlendirmeye gerekse farklı düşünmede nesnelere farklı bir bakış açısı kazandırıyor bu yönüyle. Özellikle bazı dersler gerek zihnimizi gerek bedenimizi geliştirmemize yardımcı oluyor. Her çocuk için bu tarz dersler çok iyi oluyor tabi ki. Ben mezun oldum ama temenni ediyorum ki lisede de böyle bir projeye devam edebilirim. Bütün öğretmenlerime çok teşekkür diyorum” dedi.

Proje çalışmalarında dereceye giren Arzum Ceren Toz’un velisi Zeynep Toz ise , “Küçükçekmece Belediyesi'ne, Çocuk Üniversitesi'ne, koordinatörlerine ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Hem derslerini hem de hayatına çok büyük katkıları oldu. Bu sayede kendisi “T3 (Türk Teknoloji Takımı)”kazandı ve orada da eğitim görmekte. Bu projeler yurdumuz çapında çoğalarak üstün yetenekli, özel yetenekli öğrencilerimizin potansiyeline hizmet edebilsin ki hem ülkemiz hem de çocuklarımız için güzel geleceklere vesile olsun” şeklinde konuştu. 

Ufuk Kıvık

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç