Küçükçekmece halkı kestaneye doydu

Anadolu’da birçok bölgenin yöresel ürünlerine yönelik festival organize ederek adından söz ettiren Küçükçekmece Belediyesi, bu yıl ilk defa kestane festivali düzenledi. Fevzi Çakmak Meydanı'nda organize edilen festival kapsamında 15 bin kişiye 2 ton kestane dağıtıldı. Kestane Festivaline Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ile birlikte Sinop’a ait birçok kuruluş temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Başkan Temel Karadeniz, tezgahının başına geçerek önce kestane pişirdi, sonra da vatandaşlara ikram etti. Festival kapsamında sahne alan sanatçılar seslendirdiği yöresel şarkılarla vatandaşlara eğlenceli bir gün yaşattı.

Festival’de kestaneden yapılan 15 çeşit yemek tanıtıldı

Bu yıl ilk defa düzenlenen Küçükçekmece Kestane Festivali, organize edilen etkinlikler ve kestane dağıtımıyla renkli görüntüler oluşturdu. Sinop yöresinin tanıtıldığı festivalde, vatandaşlara kestaneden yapılan 15 çeşit yemek tanıtıldı. Daha önceden hazırlanan kestane yemekleri vatandaşların beğenisine sunuldu. Öte yandan, aslına uygun dekore edilen köy evi odası, köy evi maketleri, köy değirmeni, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

“2 ton kestaneyi 15 bin vatandaşımızla paylaşacağız”

Kestane Festivalinde tezgah başında açıklama yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Kestanelerimizin Sinop’tan geliyor, o yüzden özellikle Sinop’a biraz haksızlık yapılıyor. Bursa kestane konusunda ön plana çıkmış bir şehir ama aroma lezzetiyle, tadı itibariyle de Sinop kestanesinin altını vurgulamak gerekiyor. Belediye olarak bugün 2 ton kestaneyi yaklaşık 15 bin vatandaşımızla birlikte paylaşacağız. Bu etkinlikle kışa merhaba diyoruz. Küçükçekmece Belediyesi olarak lezzet festivallerini sık sık yapıyoruz. Bundan sonra da bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Küçükçekmeceliler olduğu kadar İstanbullular da kestane ile yapılabilecek yemekleri tatlıları yeni tanıyacaklar. Bu festivalin mutfak kültürümüze de katkısı olacağını düşünüyorum” dedi.

Kestane Festivali vatandaşlardan tam not aldı

Küçükçekmece Belediyesinin bu sene ilk defa düzenlediği Kestane Festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu festival, Küçükçekmecelilerden tam not aldı. Kestane almak için sıra bekleyen Caner Derin, “Kestane festivali çok iyi bende Sinopluyum zaten o yüzden geldim. Fazla beklemedik, 5 dakikada sıra bize geldi. Biz de bu tür etkinliklerde mutlu oluyoruz. Bütün hepsine katılmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Mehmet Başa