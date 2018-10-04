Küçükçekmece zabıtasından sıkı gramaj ve etiket denetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Zam fırsatçılığı yapanları zabıta ekiplerine şikayet edin” sözlerinin ardından Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde uygulamalarını sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, vatandaşlar için gerek sağlık açısından risk teşkil eden ve gerekse kasa ve reyon fiyatları arasında fiyat farkı bulunan ürün satışı yapan iş yerlerinin kendilerine bildirilmelerini istedi. Marketlere giren ekipler, şarküteri, ekmek, süt gibi ürünlerin olduğu reyonlarda etiket, gramaj ve fiyat denetimi yaptı. Ekipler, normalde 1.25 TL'den satılan 225 gram ekmeğin gramajının düşük olması ve fiyatının 1.25 TL'den satılması nedeniyle Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilmek üzere bir market hakkında tutanak tuttu.

Denetimleri arttıracaklarını belirten Zabıta Komiseri Faruk Özdemir, “Olması gereken gram 250, ekmek 220 gram çıktı, onunla ilgili tutanak tuttuk. Burada 225 gram gelen ekmeği 1.25 TL'den verdiler. Bununla ilgili tutanak tutuyoruz, resmini alıyoruz. Ticaret İl Müdürlüğüne ihbarda bulunuyoruz. İşlemler orada yapılıyor, biz sadece gramaj ve etiket fiyat denetimini yapıyoruz” dedi.

Ekipler, daha sonra sebze ve meyve fiyatlarını denetlemek için kapalı pazar yerine giderek, kontroller gerçekleştirdi.

“Denetimler sürekli olsun, aracılar kaldırılsın”

Denetimlerin devam etmesi gerektiğini belirten Veli Altın adlı vatandaş, “Fiyatlar çıktı mı düşmüyor. Fiyatlar arasında çok fark var. Zabıta bütün gün burada, bugünkü denetim iyi, bunun her zaman sürmesi gerekiyor. Devamlı insanların da bunu denetlemesi lazım. Aracıları, maracıları aradan kaldırmak lazım. Türkiye'de tefeci olur mu ya” diye konuştu.

Pazarda alışveriş yapan ve kontrollerin sürekli devam etmesi gerektiğini belirten Nurten Taş ise, “Hep denetim olsun, pazarda sahte bir şey satılmasın. Çünkü her şeyi bizler yiyoruz. Fiyatlar biraz fazla, nereye gitsek hep aynı. Zabıtaya şikayette bulunabileceğini bilmiyordum, şimdi sizden öğreniyorum” şeklinde konuştu.

Medeni Topaloğlu