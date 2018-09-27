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Küçükçekmece'de binlerce kişiye aşure ikramı

Küçükçekmece'de binlerce kişiye aşure ikramı
Küçükçekmece'de binlerce kişiye aşure ikramı

Küçükçekmece’de Muharrem Ayı sebebiyle vatandaşlara 9 bin adet Türk Bayrağı desenli aşure ikram edildi. Aynı zamanda aşureye Küçükçekmece Belediyesi’nin logosu da işlendi.

Küçükçekmece’de binlerce kişiye aşure ikramı - Tıkla İzle

Küçükçekmece Belediyesi vatandaşlara Muharrem Ayı sebebiyle Mehmet Akif Mahallesi'nde 9 bin adet aşure ikram etti. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan ikramda aşurelere Türk Bayrağı deseni ve Küçükçekmece Belediyesi'nin logosu işlendi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ellerine kepçeyi alarak kaplara aşureleri doldurarak, vatandaşlara ikram etti. Yoğun ilginin olduğu aşure ikramında Başkan Karadeniz birlik ve beraberlik mesajları verdi.

“Muharrem Ayı'nda Kerbela'yı unutmuyoruz”

Vatandaşlara aşure ikram eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Mehmet Akif Mahallemiz'de aşurenin tadıyla birlik ve beraberliğin güzelliğini bir kez daha birlikte göstermeye çalıştık. Muharrem Ayı'nda Kerbela'yı unutmuyoruz. İnşallah ülkemizde birliğin, beraberliğin, kardeşliğin sembolü olan aşure hiç bu tadını kaybetmez. İnsanlarımız arasındaki bu güzellik hiç kaybolmaz. Muharrem Ayı'nı tekrar bütün Müslümanlar'a hayır ve bereket getirmesini diliyorum” diye konuştu.  

Tunacan Atalay

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