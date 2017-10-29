Küçükçekmece’de Cumhuriyet coşkusu

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 94. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen konserde ünlü şarkıcı Yusuf Güney sahne aldı. Türk bayrakları ve meşalelerle kortej eşliğinde Halkalı Güneşli Evleri’nden Selçuklu Amfi Tiyatro’ya kadar yürüyen binlerce Küçükçekmeceli, marşlar eşliğine konser alanına geldi.

“Cumhuriyet en büyük değerimiz”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de vatandaşların Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Yusuf Güney konseri öncesi sahneye çıkarak vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutlayan başkan Karadeniz, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum yıldönümü, 94’üncü yıldönümümüzü kutluyoruz. İnşallah daha nice yıllar bu ay-yıldız, başımızın üzerinde dalgalanacak ve aynı topraklarda yaşamanın güzelliğini beraber coşkuyla yaşayacağız. Her geçen gün değerini daha iyi anlayacağız. Emin olun Cumhuriyet en büyük değerimiz. Ama Cumhuriyeti sadece bir bayrak anlayışıyla kutlamamak gerekiyor. Cumhuriyet bir yaşam biçimi. Aslında Cumhuriyet yönetim şeklinden ziyade çözüm şeklidir. Çünkü birbirinin kültürü, anlayışı, dili yaşayışı farklı olan insanların bir arada yaşayabileceği en temel çözümdür” dedi.

Sahnede Yusuf Güney rüzgarı esti

Başkan Temel Karadeniz’in ardından ünlü şarkıcı Yusuf Güney sahneye çıktı. Yoğun katılımın olduğu konserde sahne alan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Konseri izlemeye gelen vatandaşlar da konser coşkusuna ortak olarak ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Ferhat Yasak

