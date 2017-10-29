Diğer
Kategoriler

Küçükçekmece’de Cumhuriyet coşkusu

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yıl dönümünü binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirdiği Cumhuriyet Bayramı konseriyle kutladı. Türk bayrakları eşliğinde marşların söylendiği gecede ünlü şarkıcı Yusuf Güney sahne aldı.

Küçükçekmecede Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim 2017 22:45

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 94. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen konserde ünlü şarkıcı Yusuf Güney sahne aldı. Türk bayrakları ve meşalelerle kortej eşliğinde Halkalı Güneşli Evleri’nden Selçuklu Amfi Tiyatro’ya kadar yürüyen binlerce Küçükçekmeceli, marşlar eşliğine konser alanına geldi.

“Cumhuriyet en büyük değerimiz”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de vatandaşların Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Yusuf Güney konseri öncesi sahneye çıkarak vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutlayan başkan Karadeniz, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum yıldönümü, 94’üncü yıldönümümüzü kutluyoruz. İnşallah daha nice yıllar bu ay-yıldız, başımızın üzerinde dalgalanacak ve aynı topraklarda yaşamanın güzelliğini beraber coşkuyla yaşayacağız. Her geçen gün değerini daha iyi anlayacağız. Emin olun Cumhuriyet en büyük değerimiz. Ama Cumhuriyeti sadece bir bayrak anlayışıyla kutlamamak gerekiyor. Cumhuriyet bir yaşam biçimi. Aslında Cumhuriyet yönetim şeklinden ziyade çözüm şeklidir. Çünkü birbirinin kültürü, anlayışı, dili yaşayışı farklı olan insanların bir arada yaşayabileceği en temel çözümdür” dedi.

Sahnede Yusuf Güney rüzgarı esti

Başkan Temel Karadeniz’in ardından ünlü şarkıcı Yusuf Güney sahneye çıktı. Yoğun katılımın olduğu konserde sahne alan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Konseri izlemeye gelen vatandaşlar da konser coşkusuna ortak olarak ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti. 

Ferhat Yasak
 

Etiketler: küçükçekmece

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç