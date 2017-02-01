Diğer
Kategoriler

Küçükçekmece'de dehşet: 2 ölü

Küçükçekmece'de bir şahıs, boşanmak üzere olduğu eşini sokak ortasında silahla vurduktan sonra intihar etti.

Küçükçekmecede dehşet: 2 ölü

01 Şubat 2017 21:14
Küçükçekmece'de dehşet: 2 ölü - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Boşanmak üzere olduğu eşinin ablasının çalıştırdığı kuaför salonuna gelen M.Ş. dehşet saçtı. Kuaför önünde eşi Sinem Metin Ş. (26) ile tartışan zanlı, silahını çekerek kafasına ateş etti. Önce karısını öldüren zanlı, ardından da silahı kafasına dayayarak intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sokakta güvenlik çemberi oluşturulurken, olay yeri inceleme ekipleri de cesetler üzerinde incelemelerde bulundu. Cesetlerin incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi.

Bir görgü şahidi, "Silah sesine gittik. Belki yardım ederiz diye. Kızı yerde gördüm, kafasında mermi izi vardı. Aşağıda bir adam vardı, ona yardım ederiz dedim ama onun da kafasında mermi izi vardı. Önce ambulansı aradım, sonra polis de geldi. Gittiğimde kızın kız kardeşi panik halinde bağırıyordu" ifadelerini kullandı. 

Selim Bayraktar 

Etiketler: intihar, küçükçekmece


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!