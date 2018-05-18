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Küçükçekmece’de hafriyat kamyonu dehşeti

Küçükçekmece’de yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne ile torununa hafriyat kamyonu çarptı. Kazada babaanne ile torunu hayatını kaybederken, kazada yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmecede hafriyat kamyonu dehşeti

18 Mayıs 2018 15:10
Küçükçekmece’de hafriyat kamyonu dehşeti - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz gün 18:30 sıralarında İkitelli Atatürk Mahallesi Halkalı İkitelli caddesi üzerine meydana geldi. İddiaya göre caddeden karşıya geçmek isteyen Narinç Erdem ve 5 yaşındaki torunu Ada'ya Erdal Yedipınar yönetimindeki kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz kadın ve torununa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparak durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken bacakları kopan ve hastaneye kaldırılan babaanne ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Erdal Yedipınar’ı ise çevredeki vatandaşlar araçlarıyla uzun bir süre kovaladıktan sonra yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. Sürücü emniyette verdiği ilk ifadede “Yeşil ışık yandığında hareket ettim vatandaşların bağırmasını duyduğumda kaza yaptığımı anladım. Linç edilmekten korktuğum için kaçtım” dedi. Öte yandan tüm yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyon babaanne ve toruna çarpıyor.Ardından hızla kaçıyor.  

Volkan Kayalar

 

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