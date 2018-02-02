Küçükçekmece'de lüks araçla kuyumcu soygunu kamerada

Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken hırsızlık esnasında bir polis aracının cadde üzerinde geçmesi de dikkat çekti.

Olay, 27 Ocak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir araçla cadde üzerinde bulunan kuyumcunun önüne gelen hırsızlar aracın içinden önce etrafı gözetledi. Ortalığın sakin olduğunu düşünüp levyelerle dükkanı kepenklerini kıran hırsızlar, dakikalar içerisinde yaklaşık 2 kilo altını çalıp geldikleri araçla kaçtılar. Hırsızlık esnasında alarm sesi duyan çevre sakinleri ile hırsızlara bağırmalarına ve polislere haber vermelerine rağmen duruma aldırış etmediler. Yaşanan hırsızlık anı ise çevredeki iş yerlerinin kamerasına ve kuyumcunun kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan anları anlatan iş yeri sahibi Sabri Koçman, cumartesi sabah saat 03.30 sıralarında hırsızlığını gerçekleştiğini aktararak," Lüks bir araçla 4 kişi geliyorlar. Dıştan kepenge levyeler takıp açıyorlar. Yaklaşık 4 dakika içerisinde yapıyorlar. 2 kiloya yakın bir altın götürdüler. 300 bin lira civarında bir zararım var" dedi.

Polis arabası hırsızların yanından geçti

Koçman hırsızların içeride olduğu sırada alarmın çalmaya başladığını da kaydederek, "Onlar içerideyken alarm çalmaya başlıyor. Alarm çalmaya başlayınca üzerimizdeki apartmandaki insanlar camlara çıkıyorlar bağrışıyorlar. Bağırıp yerlere bir şeyler atıyorlar hırsızları korkutmak için hırsızlar gitsinler diye. Daha sonra hırsızlar içerideyken ekip arabaları geçiyor yanlarından. Hiçbirisi hırsızların farkına varmıyor. Kaybımız çok"diye konuştu.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların lüks araç ile dükkan önüne yaklaşmaları kuyumcu içerisinde soygunu gerçekleştirmeleri görülüyor. Kaydedilen görüntüler arasında polis arabasının hırsızlar içerideyken cadde üzerinden geçmeleri de görülüyor.