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Küçükçekmece'de sel mağdurlarının yaraları sarılıyor

Küçükçekmece Belediyesi geçtiğimiz günlerde yaşanan sel afetinde mağdur olan ailelere yardım eli uzattı. İlçede 10 ailenin kullanılmaz hale gelen eşyaları Küçükçekmece Belediyesi tarafından yenilendi.

Küçükçekmecede sel mağdurlarının yaraları sarılıyor

09 Ağustos 2017 10:30

İstanbul’da pek çok ilçede ağır hasarlara sebep olan sel afeti, Küçükçekmece’de bazı evlerdeki eşyaları kullanılamaz hale getirdi. Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi ekipleri, vatandaşlardan gelen talep üzerine sahada hasar tespit çalışmaları yaparak, mağdur ailelere yardım eli uzattı.

10 ailenin eşyaları yenilendi

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde eşyaları zarar gören ailelere, beyaz eşya ve mobilya yardımında bulundu. Sel afetinde mağdur olan 10 aileye çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, oturma grubu, nevresim takımları verilerek, kullanılamaz durumdaki eşyaları yenilendi. Yardım edilen ailelerden olan Sibel ve İbrahim Çakar, Küçükçekmece Belediyesine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

"Taksitli eşyalarımız vardı hepsi çöp oldu"

Sel nedeniyle eşyaları zarar gören Sibel Çakar, "Hepimizin başına gerçekten çok kötü bir felaket geldi. Çocuğum evde tek başına da olabiliyordu. Birinci sel ve ikinci sel art arda yaşandı daha birincisini atlatamadan ikincisi başımıza geldi. Taksitli eşyalarımız vardı hepsi çöp oldu. Tek umudumuz belediye, kaymakamlıktan gelecek bir yardım" dedi. 

Etiketler: küçükçekmece, sel mağdurları


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