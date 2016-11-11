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Küçükçekmece'de silahlı kavga kamerada

Küçükçekmece'de park yeri yüzünden otopark görevlisiyle tartışan şahıslar otopark görevlisi ve ona yardım eden bir esnafı silahla yaraladı. Olayda otopark görevlisi ve bir esnaf silahla yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Küçükçekmecede silahlı kavga kamerada

11 Kasım 2016 11:56
Küçükçekmece'de silahlı kavga kamerada - Tıkla İzle

Sefaköy'de park yeri yüzünden otopark görevlisiyle tartışan şahıslar ortalığı savaş alanına çevirdi. İddiaya göre otopark görevlisi şahıslara park yeri olmadığını söyledi. Bunun üzerine şahıslarla otopark görevlisi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar otopark görevlisine tekme ve yumrukla saldırdı. Görevlinin dayak yediğini gören esnaf da otopark görevlisini korumak için harekete geçince kavga daha da büyüdü. Bu sırada saldırganlardan biri belindeki silahı çıkararak etrafa ateş açmaya başladı. Olayda otopark görevlisi ve bir esnaf silahla ayağından yaralanırken, kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı .Görüntülerde şahıslar ilk önce otopark görevlisiyle tartışıyor. Daha sonra tartışma büyüyünce saldırganlar otopark görevlisine yumruk atmaya başlıyor. Bu sırada sopalı bir şahıs kavga edenlere doğru koşuyor. Kalabalığın iyice arttığı sırada bir saldırgan belinden silahı çıkararak etrafa ateş açmaya başlıyor.Saldırganlar ise kayıplara karışıyor.

Volkan Kayalar
 

Etiketler: küçükçekmece


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