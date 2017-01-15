Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, İstasyon Mahallesi Şehit Erdinç Turan Caddesi üzerinde seyir halindeki bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Ardından araçtaki şahıs üzerinde arama yapan ekipler farklı isimler adına düzenlenmiş kimlikler ele geçirdi. Araçta yapılan aramalarda ise, 1 adet Glock marka 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ile 2.5 gram kokain maddesi ele geçirildi. Bunun üzerine inceleme başlatan polis ekipleri şahsın isminin R.K. olduğunu ve iki farklı suçtan arandığını tespit etti.

Rezidansa uyuşturucu baskını

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, R.K. isimli şüpheli şahsın İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir rezidans dairesinde ikamet ettiğini öğrendi. Hızla hareket eden polis ekipleri daireye düzenlediği operasyonda E.G. ve Ö.Ç. isimli erkek şahısları uyuşturucu kullandıkları esnada yakaladı. Ardından evde arama yapan polis ekipleri 1 adet Zigana marka ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet fişek, 1 adet Ruger Compact marka ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 13 adet fişek, 28 gram esrar maddesi ve 3.84 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Polis ekiplerinden uyuşturucu yuvasına operasyon

Ayrıca R.K. isimli şahsın üzerinden çıkan lüks bir otomobile ait anahtarla ilgili çalışma başlatan ekipler, otomobilin Halkalı'da bulunan bir sitenin kapalı otoparkında olduğu öğrendi. Polis ekipleri, incelemeler sonucunda çalıntı olduğu tespit edilen otomobil ve site içerisinde aracın park halinde olduğu blokta bulunan bir daireye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 26 bin 700 adet ecstasy hap, 325 gram kokain, 190 gram esrar, 14 parça toplam 11 bin 540 gram bonzai, 2 parça toplam 387 gram Afgan kubar esrar, toplamda 49 bin 920 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan maddeler, 1 adet hassas terazi, 1 adet baskül, uyuşturucu hap basım ve preslemesinde kullanılan hidrolik pres makinesi, 1 Adet Zigzawer marka ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve çapına uygun 4 adet fişek, 3 adet siyah kar maskesi ve 2 adet siyah eldiven ele geçirildi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde arama yapılan evin mutfak dolaplarında zulalanmış halde uyuşturucular çıktığı görülüyor. Evin her köşesini arayan ekipler çekmecelerde, yatak altlarında ve çeşitli yerlerde uyuşturucu meddeler buluyor.

Polisin yakalanan 3 şahıs hakkında soruşturması devam ediyor.