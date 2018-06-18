Küçükçekmece’de yaz spor okulları kayıtları başladı

Okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların ve gençlerin sporla vakit geçirmesi ve sokaktaki kötü alışkanlıklardan korunmaları amacıyla hizmet veren Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Okullarının kayıtları başlıyor.

6-14 yaş arası çocukların ücretsiz faydalanabileceği okullarda 19 branşta(futbol, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, badminton, tenis, karate, taekwondo, cimnastik, binicilik, aikido, güreş, judo, geleneksel okçuluk, atletizm, futsal, satranç ve bisiklet) uzman eğitmenler tarafından eğitim verilecek.

Sporseverler, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı A kapısından spor masasına müracaat ederek, 1 adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi ve veli muvafakatnamesi ile başvurularını gerçekleştirebilecek. Yaz spor okullarına 444 4 360 (dahili 7997) nolu telefondan ayrıntılı bilgi alınabiliyor.