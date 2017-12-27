Küçükçekmece’deki çatışmanın zanlıları adliyeye sevk edildi

Olay, geçtiğimiz 14 Aralık günü saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Alageyik Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşanmış, çatışmanın arasında kalan ve arkadaşlarıyla beraber gittiği halı saha maçından dönen Emircan Açıkgöz, vurularak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından konuyu devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek mahallelinin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda her 2 gruptan toplamda 11 kişi gözaltına alındı.

Hırsızlık çetesi ile mahallelinin rant kavgası

Çatışmanın sebebini araştıran dedektifler, hırsızlık çetesi ile mahalledeki bir grup arasında daha önceden çok kez yaralama, kavga gibi olayların yaşanmasından ötürü birbirleriyle husumetleri olduğu öğrenildi. 5-6 aydır aralarında çatıştıkları belirtilen grubun, aralarındaki rant kavgasından ötürü olay günü çatıştıkları belirlendi.

Çatışmadan 2 gün önce yaralanmışlar

Öte yandan çalışmalar kapsamında dedektifler, hırsızlık çetesinden çatışmaya karışan Z.A. ve A.A’nın olaydan 2 günce önce Bakırköy’de silahla yaralandıkları tespit edildi. Buradan yola çıkan dedektifler, şahısların sahte kimlikle tedavi için hastaneye geldiklerini belirledi. Z.A.’nın buradaki ilk tedavisinin ardından ambulansla Gazi’deki özel bir hastaneye sevk edildiğinin tespit edilmesi üzerine dedektifler şahsı gözaltına aldı. Zanlının geçtiğimiz sene 26 Aralık’ta Bağcılar’da yan baktın dediği Nazım Kaya’yı öldürmesinden ötürü arandığı da ortaya çıktı. A.A. ise tedavi gördüğü hastanede gözaltına alındı. Tekirdağ’da yapılan bir operasyonda ise gözaltına alınan bir şahsın, 12 yıl kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan olay kapsamında yapılan operasyonlarda olay yerinde bulunan 2 tabancanın yanı sıra 1 tabanca daha ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve şubedeki işlemleri tamamlanan diğer 8 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur