Küçükçekmece'deki şüpheli sandıktan, kaçak sigara çıktı

Beşyol'da bir kargo firmasında şüpheli sandık geldiği ihbarını alan ekipler alarma geçti. Sokağa trafiğe kapatan polis ekipleri, minibüsü ve içerisindeki şüpheli sandığı inceleme üzere uzman ekiplere haber verdi. Hassas burunlu köpekle sandık çevresinde inceleme yapan ekipler, daha sonra sandığın içerisini de kontrol etti. Tüm sokağı harekete geçiren sandık içerisinde kaçak sigara bulundu. Kargonun kim tarafından kime gönderildiğini incelemeye alan polis ekipleri trafiğe kapanan yolu da tekrar açtı.

Murat Delice - Davut Genç - Vedat Bayraktar

