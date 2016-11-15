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Küçükler Urartu’ya zaman yolculuğu yaptı

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Çocuk Üniversitesi tarafından düzenlenen “Zaman Yolcuları; Geçmişe Misafir Olmak" isimli atölyede, 6. sınıf öğrencileri Urartular dönemine gidip kendi maskelerini yaptılar.

Küçükler Urartuya zaman yolculuğu yaptı

15 Kasım 2016 09:58

İstanbul Erkek Lisesi Vakfı Özel İlkokulu 6. sınıf öğrencilerinin katıldığı atölyede öğrenciler, günümüzden binlerce yıl öncesine gidip bu topraklarda yaşamış insanların hayatlarına misafir oldular. İKBU Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba Demirci Yılmaz koordinatörlüğünde, Van ve civarında kurulmuş olan Urartulara bir ziyaret gerçekleştirdiler. İlk bir saatlik kısımda, burada yaşayan insanların günlük yaşamı nasıldır, ne yerler, ne içerler, neleriyle ön plana çıkarlar, nasıl giyinirler, nasıl geçinirler sorularına cevap aradılar.

Rengârenk Kedi Maskeleri
Atölyenin ikinci kısmında ise sadece ziyaretçi olmakla kalmayıp kendileri de birer Urartu oldular ve katılacakları festival için kendilerine birer maske tasarladılar. Urartular için önemi büyük olan Van kedisinden yola çıkılarak tasarlanan maskeler, tamamen öğrencilerin hayal gücüne bırakıldı. Öğrenciler atölye sonunda kendi tasarladıkları kedi maskelerini taktılar. Maskesini tasarlarken en sevdiği renkleri kullandığını söyleyen İstanbul Erkek Lisesi Vakfı Özel İlkokulu öğrencilerinden Ahmet Sarıyer “Eve gittiğimde anneme çok güzel zaman geçirdiğimi anlatacağım” dedi.
Üzerinde bulunduğumuz topraklarda yaşayan çok eski uygarlıklar hakkında bilgi sahibi olduklarını dile getiren Batuhan Beyaz ise kendi maskesini tüm renkleri karıştırarak tasarladığını söyledi. Urartular ile ilgili sunumdan ilginç bilgiler öğrendiğini belirten Nehir Alkan da, “Urartular kemer, kolye, bileziğe çok meraklıymış. Ben de takıları severim. Hem Urartu erkekleri de takı takıyormuş. Ben de maskemi dinlediklerimden sonra hayal gücümle yaptım” şeklinde konuştu.
 

Etiketler: çocuk üniversitesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi


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