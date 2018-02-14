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Kude köyü de teröristlerden temizlendi

Kude köyü de teröristlerden temizlendi. TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki ilerleyişi sürüyor.

Kude köyü de teröristlerden temizlendi

14 Şubat 2018 14:55

Afrin'in Kuzeybatısında Kude köyü terör örgütünden temizlendi.

TSK: "Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1485 olmuştur"

 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 485 olduğunu açıkladı. 

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 14 Şubat 2018 tarihinde kara ve hava operasyonları sonucunda 46 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 485 olmuştur" denildi.  

Etiketler: kude köyü

 

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