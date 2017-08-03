Kudüs, 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti ilan edildi

İslam Konferansı Gençlik Forumu - Diyalog ve İşbirliği (İKGF-Dİ) İstanbul merkez ofisinde ulusal ve uluslar arası medya temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törende ‘Kudüs 2018 yılı İslam Dünyası Gençlik Başkenti’ eylem planını içeren Filistin Devleti Gençlik ve Spor Bakanı Jibril Rajoub ve İKGF-Dİ Başkanı Büyükelçi Elşas İskandarov tarafından imzalandı.

Törende konuşan, İKGF-Dİ Başkanı Büyükelçi Elşas İskandarov “Bugün kği amacımız bizim Filistin’den gelen sayın bakanımız başkanlığıyla gelen heyet ile beraber, Kudüs 2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti programının başlamasıyla ilgili eylem protokolünün imzalanmasıdır. Bu karar 2016’dan başlayarak uygulanıyor. 2016’da İslam Dünyası Gençlik Başkenti, ilk başkenti İstanbul’du. Bu sene 2017’de İslam Dünyası’nın 3 farklı kenti Putrajaya (Malezya), Şiraz (İran) ve Fas’ın Fes şehri bu onurlu bir programın gerçekleştirmesine ev sahipliği yaptılar. Yaz aylarında kararın 2018 değerlendirme sürecinde, tabi Filistin’den de alınan başvuruyu değerlendirirken, biliyorsunuz ki son birkaç hafta içinde Filistin halkı İsrail tarafından uygulanan insan haklarının ihlali, Mescid-i Aksa ve onun etrafındaki olaylar, şiddetler, sivil insanların maruz kaldığı şiddetler hepimizi hiddetlendirmiştir. Bu süreçte Filistin halkı ile tam bir dayanışmanın simgesi olarak, aynı zamanda Kudüs davasına eylemsel bir destek olarak İslam Konferansı Gençlik Forumu tarafından böyle bir inisiyatif ileri sürüldü. Bir sürü bürokratik aşamaları göz önüne almayarak ivedilikle Kudüs’ün 2018 İslam Dünyası Gençlik başkenti ilan edilmesi. Bu seçim komisyonuna birkaç ülkeler dağıtıldı. Ben onlara da teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti, İran, Malezya, Fas, İslam İşbirliği Teşkilatı Temsilciliği ve İslam Konferansı Gençlik Forumu bir gün içinde kararın çıkarılmasında nail oldular” dedi.

Filistin Gençlik ve Spor Bakanı Jibril Rajoub ise açıklamasında tüm Filistin halkı adına İKGF-Dİ’ye teşekkür ettiğini kaydetti. Bakan Rajoub, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diğer Arap liderlerden bu konuda hiç bir eksikliğini olmadığını sözlerine ekledi.