Kudüs direnişinin genç kahramanı Fevzi El-Cuneydi Esenler’de

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail’in Başkenti olarak tanıma kararının ardından Batı Şeria'da talimatı protesto eden ve çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi El-Cuneydi, bu süreçte yaşadıklarını Esenlerli gençlerle paylaştı. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde Kudüs ezgileri ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Fevzi El-Cuneydi’nin İsrail askerleri tarafından darp edilerek gözaltına alınma sürecindeki detayları anlatmasıyla devam etti. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun yanı sıra çok sayıda gencin katıldığı program da Türk bayrakları ve sloganlar yükseldi. İstanbul’a babası Muhammed El-Cuneydi ile birlikte gelen genç direnişçi, Esenler’de her haneden bir kişinin imzaladığı bir mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırmak üzere babası ile birlikte imzaladı.

"23 korkak asker bir çocuğu arasına almış hapse götürüyor"

"Bugün bizim ve hepimiz için çok anlam içeren bir misafiri ağırlıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bizim onurumuz adına mücadele eden kardeşlerimizden, Kudüs meselesinden sonra Filistin’de ayağa kalkan ve son direnişin sembolü olan Fevzi El-Cuneydi kardeşimiz aramızda. İsrail’in 23 korkak askeri, bir çocuğu arasına almış korkarak hapse götürüyorlar. Bugün basın toplantısında bir gazeteci 'seni aldıklarında korktun mu' diye sordu, kardeşimiz çok güzel bir cevap verdi. 'Resimde gördüğünüz gibi korkan ben değilim, korkan İsrail askerleri.' Biz istedik ki o sembol genci Esenlerli gençlerle buluşturalım ve gençlerimize diyelim ki, sorumluluğunuz sadece üniversite sınavlarını kazanmak, iş, aş sahibi olmak değil. Bilin ki bu milletin genciyseniz siz Filistin’den de sorumlusunuz, Kudüs’ten de, Yemen’den, Suriye’den, Afganistan’dan da sorumlusunuz. Bunu bilin diye sizleri bu kardeşimizle buluşturduk" diye konuştu.

"Bizlere sahip çıktınız, bu duruşunuzu asla unutmayacağız"

"Filistin ve Kudüs’teki kardeşlerimizin selamını getirdim" diyerek konuşmasına başlayan genç direnişçi Fevzi El-Cuneydi ise, "Belediye Başkanınız Mehmet Tevfik Göksu’ya bu davetinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Filistin halkı adına bu davaya sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok ama çok seviyoruz. Dün Sultan Abdülhamid’in gösterdiği cesareti bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösteriyor. Filistin’deki kardeşlerimize sahip çıktığınız için çok ama çok teşekkür ederim. Sizin bu güzel duruşunuzu hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Amerika devlet başkanı bu skandal kararı aldığından beri Filistin’deki kardeşlerimiz hep sokaktalar, meydanlarda omuz omuza direniyorlar. Hepimizin onuruna sahip çıkıyorlar" dedi.

"Hapishanedeki en küçük çocuk bendim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kudüs konusunda göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür eden Fevzi El-Cuneydi, "Ben de Amerika’nın bu skandal kararına karşı çıkmak için arkadaşlarımla birlikte meydanlara indim. İşgalci İsrail askerleri beni sorgularken 'neden taş atıyorsunuz' diye sordu. Ben de 'benim topraklarımı işgal eden askerlere atıyorum, ben ailemle birlikte vatanımda yaşıyorum hiçbir zaman vatanımdan gitmem'. Askerler omzumun kırık olmasına rağmen beni tedavi ettirmediler, hastaneye götürülmeme izin vermediler. Avukatlarım geldi ve beni zorlu bir şekilde hastaneye götürdüler, ilk tedavim 15 gün sonra başladı. Hapishanedeki en küçük çocuk bendim, nasıl bir yer olduğunu bilmiyordum. Oraya benden önce giren abiler vardı, beni yanlarına aldılar 'korkma biz hapishanede değiliz asıl onlar hapishane içerisindeler. En yakın zamanda özgür vatanımıza çıkacağız ve bin kat daha güçlü olacağız' dediler" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz gecesi sizler için dua ettik"

İsrail askerlerinin saldırılarını anlatırken dinleyenleri hüzünlendiren Cuneydi, "Değerli kardeşlerim bilmenizi isterim ki İsrail askerleri acımasızca saldırıyor. Küçük çocuklara bile saldırıyorlar çok zalimler. Okullara giderken bile çocukları alıyorlar, bizim vatanımızı işgal ediyorlar. Sizlere iki mesajım var, evet siz bizleri seviyorsunuz ama biz sizleri daha fazla seviyoruz. Güzel zamanlarda da, kötü zamanlarda da hep sizinle birlikte olacağız. 15 Temmuz gecesinde sizleri hiç unutmadık, ailemle birlikte sizler için hep dua ettik. Sizler için hep sokaklardaydık, uzaktan izledik ama size çok yakındık aslında. İkinci mesajım ise, Filistin davası sadece bizim davamız değil, aynı zamanda sizin ve bütün Müslümanların davasıdır çünkü o topraklar kutsal topraklarımızdır" şeklinde konuştu.

Fethiye Mutaf - Emrah Kuş

