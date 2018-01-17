Kudüs direnişinin sembolü Cüneydi Payitaht setinde

İsrail askerleri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülüp işkence yapılan 16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi, Filistin’in bir karış toprağını düşmana vermeyen II. Abdülhamit Han’ın hayatının anlatıldığı dizinin setini ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı Seka Film Platosu’nda gerçekleşen ziyarette 16 yaşındaki Fevzi el-Cüneydi’yi dizi oyuncları Hakan Boyav, Bahadır Yenişehirlioğlu gibi ünlü oyuncular karşıladı. Fevzi el-Cüneydi dizi setinde bile olsa Osmanlı askerleri ile bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Ayrıca Fevzi el-Cüneydi bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

“İNŞALLAH BU TARİHİMİZ TEKRAR FİLİSTİN’E GERİ GELİR VE FİLİSTİN’İ TEKRAR İŞGALCİ İSRAİL ASKERLERİNDEN ÖZGÜRLEŞTİRİRİZ”

Burada bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Fevzi el-Cüneydi, “Asker abilerimi gördüğümde bizim eski tarihimizi hatırladım. Bize Filistin’de anlatıkları tarihi hatırladım. Çünkü gerçekten çok derin bir tarihimiz var. İftihar duyacağımız bir tarihimiz var. İnşallah bu tarihimiz tekrar Filistin’e geri gelir ve Filistin’i tekrar işgalci İsrail askerlerinden özgürleştiririz” dedi.

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE GURUR DUYUYORUZ”

Bu akşam Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Fevzi el-Cüneydi, “Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk gördüğümde teşekkür edeceğim. Çünkü gerçekten Erdoğan Filistin’deki kardeşlerimizin yanında sürekli yer aldı. Davamıza sahip çıktı ve davamızı bütün dünyaya duyurmaya çalıştı. Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN KÖTÜLÜKLERE RAĞMEN ONLARIN ORADA BU DİRENİŞİ GÖSTERİYOR OLMASI GURUR VERİCİ”

Dizinin Tahsin Paşa’sı Bahadır Yenişehirlioğlu, “Kardeşimizin bugün aramızda olması bizi çok mutlu etti. Biz kendisini bütün dünyaya lanse ettiği fotoğrafla tanıyoruz. O fotoğrafı yüzlerce kez paylaştık. O fotoğraf bir kahramanlığı ortaya koyuyordu. İsrail’in zavallılığını, yalnızlığını ve acziyetini ortaya koyuyordu. Bu yaştaki bir delikanlının etrafını sara İsrail askerlerinin ne denli panik halinde olduğunu gösteriyordu. Filistin bizim için vazgeçilmez. Çünkü orası bizim kırmızı çizgimiz. Orası bizim ilk kıblemiz. Oradaki kardeşlerimiz ile tarihi dini ve milli bağlarımız var. Bugün bizim canlandırdığımız Abdülhamit dönemini kardeşimiz ne kadar güzel ifade etti. Bu tarihi bağlar bizi birbirimize bağlıyor. Bütün kötülüklere rağmen onların orada bu direnişi gösteriyor olması gurur verici” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Fevzi el-Cüneydi ve dizi de rol icabı Abdülhamit Han’ın askerlerini oynayan oyuncular İsrailli askerlerin fotoğrafına tepki olarak kol kola yürüdüler.

Oğuzhan Eke - Uğur Konuk