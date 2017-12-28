Kudüs direnişinin simgesi Fevzi el-Cuneydi ailesine kavuştu

20 kadar işgalci İsrail askeri tarafından gözaltına alınan ve gözleri bağlı olarak sorguya götürülen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı. Fevzi el-Cuneydi’nin ailesiyle kavuşması sırasındaysa duygusal anlar yaşandı.

Hapishane çıkışında açıklamalarda bulunan Kudüs direnişinin sembol ismi, gözaltında kendisine birçok kez işkence yapıldığını anlattı. Cüneydi, gözaltına alınmasını tüm dünyaya duyuran ve Filistin davasına sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkür etti.

Muhammed Rabah