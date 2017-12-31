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Kudüs fatihi Yavuz Sultan Selim mezarı başında anıldı

Kudüs’ü Osmanlı himayesine alan Yavuz Sultan Selim mezarı başında dualarla anıldı.

Kudüs fatihi Yavuz Sultan Selim mezarı başında anıldı

31 Aralık 2017 19:05

Mercidabık Savaşı sonrası Kudüs’ü Osmanlı himayesine alarak 1516 yılının Aralık ayı sonunda kenti ziyaret edip, Mescid-i Aksa’da namaz kılan Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, İstanbul Müftülüğü tarafından düzenlenen programla mezarı başında anıldı.

Yavuz Sultan Selim Camii’nde ikindi namazı öncesi okunan selalarla başlayan program, namaz sonrası Kur’an-ı Kerim tilaveti ve hatim duasıyla devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anmada Yavuz Sultan Selim’in türbe içindeki mezarı ziyaretçi akınına uğradı. Yoğun ilgi nedeniyle dualar türbenin önünde yapıldı. Duayı ise İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz yaptırdı.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “1516 yılının Aralık ayı sonunda Yavuz Sultan Selim Han Kudüs’ün anahtarlarını teslim alarak Osmanlı topraklarına kazandırdı. Mercidabık Savaşı sonrasında Kudüs Osmanlı topraklarına katıldı ve 1917 yılına kadar 400 sene barış yurdu oldu. O topraklarda Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanlar birlikte yaşama bahtiyarlığını yakaladı. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim Han’ın Kudüs’ü Osmanlı topraklarına katarak barış yurdu haline getirdiği bugünü vatandaşlarımızla birlikte yeniden hatırlamak ve bize bu onu yaşatan Yavuz Sultan Selim’e minnetlerimizi sunmak için yaptık” diye konuştu.

Mehmet Altunışık

Etiketler: kudüs

 

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